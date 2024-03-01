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彰化車禍命危姊妹搶救第9天 醫：妹妹腦完全受損、會做最壞打算

彰化車禍命危姊妹持續搶救，在彰基搶救的妹妹腦完全受損，彰基表示要做最壞打算。（彰基提供）

彰化車禍命危姊妹持續搶救，在彰基搶救的妹妹腦完全受損，彰基表示要做最壞打算。（彰基提供）

2024/03/01 11:56

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣伸港鄉姊妹遭休旅車追撞命危，搶救至今天來到第9天，姊妹倆昏迷指數仍為3，秀傳醫院指出姊姊的瞳孔對光有反應，肺功能改善，不過在彰基搶救的妹妹狀況仍相當危急，彰基指出，妹妹腦部完全受損，雙側瞳孔對光反應微弱，醫療團隊會做最壞的打算，但是給予妹妹最好的醫療照護，盼國人持續給予妹妹集氣祈福。

秀傳醫院指出，剛過11歲生日的姊姊生命徵象穩定，雖然昏迷指數仍為3，但瞳孔對光有反應，升壓藥已經停兩天，2月29日輸血兩個單位，3月1日的血紅素接近正常值、電解值正常、動脈血氧濃度正常、進出身體的輸液量平衡，呼吸器設定氧氣濃度25%，代表肺功能有改善。

彰基則表示，9歲妹妹目前狀況生命徵象雖然有比較穩定，但意識仍呈現重度昏迷的狀態，昏迷指數3分，雙側瞳孔對光反應微弱。2月24日（到院後48小時內）及2月28日的腦波檢查均沒有任何電生理反應，表示腦部已經完全受損。雙側胸管引流量有變少。

彰基兒童醫院神經外科主任張尚文說，日前晚上妹妹有發生尿崩的現象，這個尿崩就是腦部在嚴重損傷之後排出大量清澈尿液的現象，經過電解質的治療以及藥物的治療之後，是都有回復到正常的情況。有召集所有醫療團隊召開全人整合醫療照護討論，將妹妹的狀況以及後續的治療計劃跟家屬做充分的說明以及討論。醫療團隊會做最壞的打算、但是給予妹妹最好的醫療照護，感謝大家對妹妹的關心，也希望大家持續給予祝福，讓妹妹度過難關。

秀傳醫院指出姊姊的瞳孔對光有反應，肺功能改善，持續搶救中。 （秀傳醫院提供）

秀傳醫院指出姊姊的瞳孔對光有反應，肺功能改善，持續搶救中。 （秀傳醫院提供）

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