配合中國介選操作「郭柯配」 中華致公黨徐少東等5人起訴

中國介選疑案，業經橋檢偵結，徐少東等5人被依違反總統、副總統選罷法等罪提起公訴。（記者鮑建信攝）

2024/03/07 11:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦中國介選疑案，赫然發現中華致公黨副主席徐少東、台灣新住民關懷總會周滿芝等5人，去年陸續接受中國官員指令干預台灣總統大選，上午依違反總統副總統選罷法、反滲透法等罪提起公訴；檢方偵辦發現，徐少東希望藉周滿芝放大新住民影響力，按照中方指示拉抬無黨籍總統候選人郭台銘取代國民黨侯友宜，並搭配民眾黨柯文哲，促成「郭柯配」。

檢方指出，徐少東曾為中華致公黨副主席，並為三聯南頻電信公司董事長、台灣原住民關懷總會總顧問暨鐵路媽祖慈善會理事長；王敏則為徐少東友人﹔另徐維甫是徐少東兒子；周滿芝為「台灣新住民關懷總會」等團體理事長，郭勇聰為秘書長。

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徐少東等人自2023年起陸續與中國「台辦」人員及滲透來源聯繫，並接受指示，決定在總統大選前號召具影響力地方人士到中國，分別前往台東及高雄等地區招攬。

去年11月中旬，組團前往中國湖南省接受全程免費落地招待，周滿芝並在旅遊期間，不斷宣傳支持主張「兩岸一家親」、「九二共識」、「反台獨」的泛藍陣營，企圖影響總統、立委選舉。周女另接受指示，欲培養具新住民背景的立委候選人，意圖以「台灣原住民關懷總會」組織，支持特定區域立委候選人。

值得一提的是，徐少東等均明知國民黨已宣布徵召新北市長侯友宜競選總統，但對岸為求介入、操縱選舉，由某統戰單位賈姓人士居中指示徐少東，配合中方拉抬當時擬參選的郭台銘聲量，同步打壓侯友宜，希望讓國民黨撤換侯友宜，改由郭台銘代表國民黨參選，同時搭配民眾黨主席柯文哲為副總統人選，促成「郭柯配」。

徐少東為完成指示，遊說周女可放大25萬新住民的勢力，作為介選工具，並要求擔任該總會的總顧問，同時針對「台灣戰爭與和平」為議題，以網路社群問卷方式進行不實民意調查後，透過媒體發布，誤導選民對於選情判斷，並藉以造謠民進黨候選人賴清德、國民黨侯友宜支持率低，意圖影響大選。

檢方認為徐少東涉案情節重大，建議法官從重量刑，並聲請橋院續押。

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