日本被害者學會會長法務部專題演講 台日交流犯保措施

日本被害者學會會長、慶應大學法學部教授太田達也（左），拜會法務部長蔡清祥（右）。（記者吳政峰翻攝）

2024/03/06 22:25

〔記者吳政峰／台北報導〕日本被害者學會會長、慶應大學法學部教授太田達也，應銘傳大學社會科學院犯罪防治學系邀請，4日至8日來台前往警大、銘傳大學及台北大學講學，6日至法務部拜會部長蔡清祥，並進行「日本被害者支持現況與尚待解決議題」專題演講。蔡清祥表示，日本的規章制度一直是我國參考對象，盼兩國日後繼續深化友好關係。

太田一行人前往法務部進行「日本被害者支持現況與尚待解決議題」專題演講，介紹日本目前的受害者支援措施，包含「對犯罪受害者提供經濟援助」、「受害人通知制度」、「受害人參與刑事訴訟」及「日本恢復性司法（Restorative justice，我國譯為「修復式司法」）不發達原因」等；與會者提出對於日本被害者支援措施涵蓋面向、運作狀況、經費人力等實務問題。

請繼續往下閱讀...

蔡清祥指出，日本的規章制度一直是我國參考、學習的對象，日本在平成16年（2004年）就制定「犯罪被害者等基本法」，我國一直有學者或民團對其進行研究，並提出政策精進倡議。

蔡清祥強調，法務部主管的「犯罪被害人保護法」，為落實司法改革國是會議相關決議，於2019年正式啟動修法工程，參考日韓、歐美等國際被害者學趨勢，並力求徹底解決舊法時期外界所詬病的實務問題。

新法除更名為「犯罪被害人權益保障法」外，並將過往「以補償為主、保護為輔」的犯保法內涵，大幅提升為強調被害人與其家屬的「尊嚴」及「同理」，並透過公私協力，擴大、深化服務規模，進而落實犯罪被害人權益保障。

蔡清祥感謝銘傳大學犯罪防治系教授許春金此次講學、參訪的引薦及安排，相信以太田長期在被害者學、被害支持、刑事司法領域的學術鑽研及實務經驗，可以讓法務部同仁們檢視，現階段我國尚不足或可能發生問題之處，從而修正或調整相關措施或規定，精益求精。

本次參與者除法務部保護司業務同仁外，並邀請犯罪被害人保護協會派員與會，交換台日二國在犯罪被害人保護業務的心得，透過兩國學術與實務的交流，碰撞出新的火花。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法