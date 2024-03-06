為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

日本被害者學會會長法務部專題演講 台日交流犯保措施

日本被害者學會會長、慶應大學法學部教授太田達也（左），拜會法務部長蔡清祥（右）。（記者吳政峰翻攝）

日本被害者學會會長、慶應大學法學部教授太田達也（左），拜會法務部長蔡清祥（右）。（記者吳政峰翻攝）

2024/03/06 22:25

〔記者吳政峰／台北報導〕日本被害者學會會長、慶應大學法學部教授太田達也，應銘傳大學社會科學院犯罪防治學系邀請，4日至8日來台前往警大、銘傳大學及台北大學講學，6日至法務部拜會部長蔡清祥，並進行「日本被害者支持現況與尚待解決議題」專題演講。蔡清祥表示，日本的規章制度一直是我國參考對象，盼兩國日後繼續深化友好關係。

太田一行人前往法務部進行「日本被害者支持現況與尚待解決議題」專題演講，介紹日本目前的受害者支援措施，包含「對犯罪受害者提供經濟援助」、「受害人通知制度」、「受害人參與刑事訴訟」及「日本恢復性司法（Restorative justice，我國譯為「修復式司法」）不發達原因」等；與會者提出對於日本被害者支援措施涵蓋面向、運作狀況、經費人力等實務問題。

蔡清祥指出，日本的規章制度一直是我國參考、學習的對象，日本在平成16年（2004年）就制定「犯罪被害者等基本法」，我國一直有學者或民團對其進行研究，並提出政策精進倡議。

蔡清祥強調，法務部主管的「犯罪被害人保護法」，為落實司法改革國是會議相關決議，於2019年正式啟動修法工程，參考日韓、歐美等國際被害者學趨勢，並力求徹底解決舊法時期外界所詬病的實務問題。

新法除更名為「犯罪被害人權益保障法」外，並將過往「以補償為主、保護為輔」的犯保法內涵，大幅提升為強調被害人與其家屬的「尊嚴」及「同理」，並透過公私協力，擴大、深化服務規模，進而落實犯罪被害人權益保障。

蔡清祥感謝銘傳大學犯罪防治系教授許春金此次講學、參訪的引薦及安排，相信以太田長期在被害者學、被害支持、刑事司法領域的學術鑽研及實務經驗，可以讓法務部同仁們檢視，現階段我國尚不足或可能發生問題之處，從而修正或調整相關措施或規定，精益求精。

本次參與者除法務部保護司業務同仁外，並邀請犯罪被害人保護協會派員與會，交換台日二國在犯罪被害人保護業務的心得，透過兩國學術與實務的交流，碰撞出新的火花。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
在台外國人9年增22萬人！犯保法刪｢互惠原則」 外籍被害人可受償
2024/02/29 10:59

在台外國人9年增22萬人！犯保法刪｢互惠原則」 外籍被害人可受償
犯保新竹分會助馨生人創業 竹市年貨大街提供公益攤位
2024/02/07 17:49

犯保新竹分會助馨生人創業 竹市年貨大街提供公益攤位

大直劍南路站 三米六魅力精品宅
犯保邀請馨生人圍爐 蔡清祥：從別人的需要上看見自己的責任
2024/02/03 15:29

犯保邀請馨生人圍爐 蔡清祥：從別人的需要上看見自己的責任
走出喪夫之痛 「馨生人」田錦玉用烘焙開啟新人生
2023/11/26 12:05

走出喪夫之痛 「馨生人」田錦玉用烘焙開啟新人生

升息循環即將結束 BB級債多頭行情啟動
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播