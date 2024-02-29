在台外國人9年增22萬人！犯保法刪｢互惠原則」 外籍被害人可受償

法務部推出4種語言版本的犯罪被害補償金申請書。（記者吳政峰翻攝）

2024/02/29 10:59

〔記者吳政峰／台北報導〕「犯罪被害人保護法」去年修正為「犯罪被害人權益保障法」，大幅提高保護密度，並刪除「互惠原則」，外國人不再因為母國的法令限制，在台受害卻無法獲得補償。法務部29日表示，近9年在台外籍人士增加22萬餘人，已完成「犯罪被害補償金申請書」的英文、泰文、越南及印尼等4種語言，供其運用。

法務部指出，「犯罪被害補償金」新制自2023年7月1日起施行，已於同年6月29日函頒使用新法的相關補償金申請書表，為強化民眾「司法近用權」，並為深化服務外國人，前已完成「犯罪被害補償金申請書」英文版，其後再依移民署統計資料，擇取目前在我國持有效居留證最高前四名國籍（分為印尼、越南、菲律賓及泰國），再翻譯泰文、越南文及印尼文三種語言。

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法務部說明，「犯罪被害人保護法」1998年5月27日制定公布，當時外國人在台被害是採「互惠原則（外國人的母國犯保法令，也有賠償外籍人士的條文，在我國受害時，才能受償）」，後為使被害者人權保障更加周延，修法刪除互惠原則，2023年2月8日經總統公布修正名稱為「犯罪被害人權益保障法」，自此，外國人在我國因犯罪被害致死亡、重傷或性自主權遭受侵犯，皆可適用。

法務部強調，先後辦理英文、泰文、越南文及印尼文翻譯，其中東南亞語部分，特別商請長期專為在台灣外籍移民、工作者及學生提供勞動法令、工作相關職能教育訓練、就業媒合及其多元資訊等全人關懷服務的「台灣外籍工作者發展協會」代為翻譯。

法務部進一步指出，多語版表單建置於法務部全球資訊網「犯罪被害人保護專區」，申請書採中外文併列方式，主要考量相關表單除供外籍人士閱覽、書寫外，辦理審議及核發犯罪被害補償金的各地檢署承辦人及犯保工作人員，亦得即時進行資料核對及協助填寫。

法務部表示，隨著政府各項政策對外開放，外籍人士來台持有效居留證者，由2014年的62萬9633人，逐年攀升至2023年12月的85萬1932人，鑒於國際交流頻繁，法務部訂定多國語言補償金申請書，以符合聯合國「犯罪與權力濫用被害人之司法基本原則宣言」及歐盟「犯罪被害人權利、支援及保護最低標準指令」精神。

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