霸氣說「這餐我請」！ 苗縣議員黃聲全涉賄選「當選無效」確定

苗栗縣議員黃聲全涉賄選，高等法院台中分院判決當選無效。（翻攝苗栗縣議會議事直播）

2024/03/06 13:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣議員黃聲全（無黨籍）被控於2022年的競選期間，兩度於自家釣蝦場，招待選民吃飯，他霸氣說「這餐我請，拜託你們支持我」（請託聚餐人士投票支持），刑事部分，一審與二審都認定他觸犯公職人員選舉罷免法的交付不正利益罪，處有期徒刑3年10個月，褫奪公權5年，民事部分，高等法院台中分院判決他當選無效確定。

判決書指出，黃聲全於2022年參選苗栗縣第20屆縣議員期間，於當年9月19日晚間7點許，在他實質掌控經營的休閒釣蝦場內，對具有投票權的馮姓、許姓選民，以及不具投票權的田姓民眾等8人，在包廂聚餐之際，進入包廂敬酒、拜票，並在聚餐結束時說「這餐我請，拜託你們支持我」等語，8人遂不需要支付該桌約2400元的餐費，同年10月23日，馮姓選民又約張姓選民等，共10人至該釣蝦場聚餐，黃聲全同樣到包廂敬酒拜票，尋求支持並招待約3000元的整桌餐費。

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苗栗地院一審與高等法院台中分院二審都認定，黃聲全觸犯公職人員選罷法的交付不正利益罪，判刑3年10月，另外，參與聚餐的馮姓選民等人，也觸犯收受不正利益罪，分別判刑4至6月，馮姓選民參加兩次聚餐，應執行徒刑10月。

至於民事部分，苗栗地院一審認為，證人（或此案涉案人）結證說，「吃飯過程中黃聲全有來敬酒，說拜託支持他；叫服務生來結帳時，他顧著聊天，沒有注意黃聲全有無進來說這餐我請，其只知道不用錢」等，或「吃到一半，老闆黃聲全有進來跟我們聊天，叫我們支持他；後來我們要算錢時叫服務員來包廂，黃聲全就走進來說這餐我請、拜託你們支持我，大家嘴上都說好，所以後來我們就都沒有付錢」等語，顯示黃聲全確實以款待用餐，向選民請託，黃聲全辯稱無賄選之說，不足採信，判決當選無效，黃上訴二審，高等法院台中分院，維持一審當選無效判決，全案確定。

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