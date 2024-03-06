引薦威剛科技投資電動車 周守訓因「政治立場」退股挨告背信

周守訓。（資料照，記者潘少棠攝）

2024/03/06 10:50

〔記者錢利忠／台北報導〕當過主播的前立委周守訓於記憶體大廠威剛科技副董事長任內，介紹威剛董事長陳立白投資研發電動機車等業務的APOLLO等5家境外公司，威剛入股後，周守訓卻退股，周守訓因此被檢舉疑似收APOLLO負責人童文薰回扣，涉損害威剛利益；台北地檢署查無周收取童回扣的事證，今將周、童2人不起訴。

2013年間，旅居美國矽谷的台裔美籍發明家徐啟學研發發熱纖維布、電動機車、無線耳機、香菸濾嘴及盤型馬達等技術，回台招商，結識律師童文薰，徐與童合作，由童設立境外公司APOLLO，另於APOLLO旗下成立SAINT、GREEN BALL、ROTATION GLOBAL、OMNISCIENT INTERNATIONAL等4家子公司，分別經營發熱纖維布等5大業務。

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周守訓透過妻子汪用和介紹，於2015年結識童文薰，周看好發熱纖維布的發展潛力，2015年1月入股APOLLO公司50萬美元後，周發覺APOLLO股東有「法輪功」成員，即因其政治立場萌生退股之意。

2015年5月，周守訓引薦童文薰、徐啟學與陳立白結識，同年6月，陳立白前往徐啟學位於美國舊金山的實驗室參訪，陳立白看好電動機車發展性，透過威剛子公司ALLIED TREASURE（聯寶興業）與經營電動機車技術的SAINT交易，以取得電動機車關聯技術開發與授權。

周、童2人被控，在陳立白與童商議以ALLIED與SAINT公司合作交易後，周即計畫從中收取交易金額的10%作為退股金與回扣，疑為掩飾透過SAINT收回扣的金流，涉與童共謀，明知香菸濾嘴產品在菸害防治的趨勢下已遭超商下架，周、童卻以協助徐啟學推廣香菸濾嘴技術為由，另合資成立CHELANANO公司，之後，周透過其設立的JADE公司與APOLLO簽訂融資協議書，協議APOLLO願在100萬美元額度內，無息、無限制、無擔保融資予JADE，以提供周成立的CHELANANO推廣香菸濾嘴技術，涉假借APOLLO融資借款給JADE的名義，將威剛的投資款輾轉交付給周。

檢方查出，威剛當初是考量電動車前景，確認徐有電動車技術並委託鑑價後，才以ALLIED公司名義購買該技術，查無違反程序或規範的事證，此案也查無周收回扣並造成威剛重大損害的證據，難僅憑ALLIED公司依約匯款後，童、周2人有金錢往來，即推論童、周有違反證券交易法之特別背信罪等嫌疑，認定童、周的罪證不足。

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