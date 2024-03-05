口罩業者用23種中藥材偽製清冠 法官：僅3藥材相同不算偽藥

盧男利用23種中藥材，訂定比例、配方製造與清冠一號配方雷同的產品。（資料照）

2024/03/05 22:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣盧姓口罩業者，在疫情期間未經中央衛生主管機關核准，利用23種中藥材擅自製造與清冠一號配方雷同的產品「清冠克星」販售，彰化地檢署去年獲報偵查，依違反《藥事法》將盧男與馮女起訴。彰化地院審理，認為其產品僅有「桑葉、魚腥草、甘草」3種成分與清冠一號相同，其他成分均為可食品用中藥材，與一般健康食品並無不同，也未宣稱療效，因此判處無罪。

根據起訴內容，盧男（63歲）與馮女（53歲）曾為夫妻關係，分別為「漢芳堂」跟「健康天使」公司負責人，2022年間疫情大爆發，市場急需新冠一號特效藥，兩人見雷同配方的產品有利可圖，便由盧男到中藥行選定魚腥草、黃耆、茯苓等23種中藥原料，並訂定比例、配方，交由不知情的生技公司生產，每粒0.6公克錠劑，並包裝成「漢芳堂新冠克星」、「清冠寶甘」、「新冠防疫」等產品共1萬4574包，同年11月，盧男偽製手法遭檢方查獲。

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不過盧男否認違反藥事法，辯稱所有原料在衛服部食藥署的「食品原料整合查詢平台」都可找到，只是食品而已，但衛福部來函指出，該案產品成分含諸多中藥材製成的錠劑，且外盒標示具影射醫療效能文字，應依藥事法規定辦理。

彰化地院審理，將「漢芳堂新冠克星」等產品送請食藥署鑑定，是否與盧男供稱的配方相同，但中藥因高溫加工後難以檢出，只能依產品包裝上成分比對，發現含薑黃、蒲公英、枸杞等23種成分，法官也將上開配方函詢衛福部，與「清冠一號」成分有何差異，結果只有桑葉、魚腥草、甘草3種成分與清冠一號相同。

法官經查，盧男選定的23種中藥，為衛福部公告「可同時提供食品使用之中藥材」，及食藥署網頁「可供食品原料整合查詢平臺」的中藥材品項，均可添加於食品中。

法官認為，國內常將藥膳保健養生觀念，融入日常生活飲食習慣中，經檢視「漢芳堂新冠克星」包裝，有經過SGS、FDA認證，並標明「素食」、「食品」，食用方法無特殊服用時間跟方式，與一般健康食品使用並無不同，另外包裝記載「降火氣、潤喉、生津解渴、幫助入睡」等文字，亦非針對具體疾病宣傳療效，因此難認定盧男將此作為藥品進行販售，而無從依藥事法製造偽藥罪進行處罰，因此對被告2人宣判無罪。

盧男製造與清冠一號配方雷同的產品「清冠克星」販售，彰化地院調查，僅有「桑葉、魚腥草、甘草」3種成分與清冠一號相同，其他成分均為可食品用中藥材，產品也未宣稱療效，並未違反藥事法，判處無罪。（資料照）

盧男利用23種中藥材製造與清冠一號配方雷同的產品「清冠克星」販售，依違反《藥事法》遭起訴。彰化地院調查，其產品僅有「桑葉、魚腥草、甘草」3種成分與清冠一號相同。（資料照）

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