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國3竹山段3車連環撞影片曝光 疑休旅車駕駛跨越槽化線3傷

國道3號南投縣竹山路段疑休旅車跨越槽化線追撞TOYOTA轎車。（圖由民眾提供）

國道3號南投縣竹山路段疑休旅車跨越槽化線追撞TOYOTA轎車。（圖由民眾提供）

2024/03/04 19:35

〔記者謝介裕／南投報導〕國道3號南雲交流道昨發生一起3車連環車禍意外，南投縣消防局接獲通報後，立即趕往搶救，還好受傷的3人均無生命危險，涉嫌肇事的CRV休旅車李姓駕駛，國道警八隊進一步進行酒測，結果與另2車受害駕駛一樣都無酒駕。

南投縣消防局第3大隊竹山分隊指出，該案發生在國道3號北向249公里的竹山路段，消防救護車到達後發現有3輛自小客車發生交通事故，根據目擊民眾提供的影片顯示，涉嫌肇事的休旅車李姓駕駛疑似閃神分心才導致車子偏離車道釀禍？但詳細肇因仍有待警方進一步調查釐清。

據民眾提供的影片，當時TOYOTA轎車甫從南投縣竹山鎮南雲交流道開上國道，隨即被李姓民眾駕駛的CRV休旅車從左後方跨越槽化線追撞，導致轎車失控至內側車道後，因後方SKODA轎車來不及閃躲而再予以追撞，還好其他在後方的車輛見狀均及時煞車，才未讓此連環車禍事故繼續擴大。

隨後，在國道警八隊維護交通秩序下，消防員也快速進行檢傷工作，共造成2部轎車3人受傷，其中1人因下肢多處擦傷無法起身，經消防人員予以頸圈及長背板固定後送醫急救，另休旅車上3人均無人受傷而無需就醫。

國道警八隊及南投縣消防局也十分感謝目擊民眾提供此交通事故相關畫面，讓其能快速了解車禍狀況，同時呼籲民眾國道車速快，反應時間短，更應隨時注意前方車輛，類似意外才可避免發生。

國道3號南投縣竹山路段昨（3）日發生連環車禍造成3人受傷，交通也一度受阻。（圖由民眾提供）

國道3號南投縣竹山路段昨（3）日發生連環車禍造成3人受傷，交通也一度受阻。（圖由民眾提供）

國道3號南投縣竹山路段昨（3）日發生連環車禍造成3人受傷，南投縣消防人員進行救護。（圖由南投縣消防局提供）

國道3號南投縣竹山路段昨（3）日發生連環車禍造成3人受傷，南投縣消防人員進行救護。（圖由南投縣消防局提供）

國道3號南投縣竹山路段昨（3）日發生連環車禍後，消防人員進行救護。（圖由南投縣消防局提供）

國道3號南投縣竹山路段昨（3）日發生連環車禍後，消防人員進行救護。（圖由南投縣消防局提供）

國道3號南投縣竹山路段昨（3）日發生一起連環車禍，造成轎車嚴重凹陷受損，南投縣消防人員查看車上有無人員受困。（圖由南投縣消防局提供）

國道3號南投縣竹山路段昨（3）日發生一起連環車禍，造成轎車嚴重凹陷受損，南投縣消防人員查看車上有無人員受困。（圖由南投縣消防局提供）

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