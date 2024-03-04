朋友疑私吞50萬帳款 仲介人慘遭拘禁痛毆

介紹朋友工作私吞50萬帳款，老闆遷怒拘禁仲介人代償警提報治平，高市刑大逮4嫌。（民眾提供）

2024/03/04 19:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄何姓男子（22歲）不滿仲介人陳姓男子，介紹綽號「小李」男子應徵其公司收帳工作，懷疑「小李」私吞50萬元帳款，避不見面，要求陳男找出「小李」還錢未果，憤而押陳到汽旅痛毆，並恐嚇陳找家人還錢，最後陳的阿公交50萬才獲釋，高市刑大組成專案小組上月底逮捕何等4嫌，並將他提報治平對象。

高市警方也配合警政署展開全國同步掃黑，動員刑事警察大隊暨各分局優勢警力，肅槍、掃黑績效優異且成果豐碩，共計查獲8支非制式槍枝、改造槍械場所2處，另檢肅治平對象6件29人，查扣球棒3支、摺疊刀1把、水果刀1把、手銬一副等犯罪工具。

請繼續往下閱讀...

刑大偵八隊鎖定以何男為首的暴力集團，掌握被害人魏男（21歲）於去年2月間，曾向何男借取轎車代步，使用該車期間，因超速、闖紅燈等交通違規又未繳，累積接獲6萬元罰款，引發何男的憤怒，率眾4打1，何嫌另犯押人恐嚇取財案，警方一併偵辦。

高市警方配合警政署執行「全國同步掃黑、肅槍專案行動（2 月 19 日至 2 月 29 日止）」，積極清查轄內可能引發治安事故處所，查緝各式非法槍械，針對黑道幫派組織 涉及經營詐欺機房、毒品黑吃黑及暴力討債案件等進行強力掃蕩。

刑大表示，警政署評定高市去年掃黑績效為特優，有效壓制黑幫氣焰，暴力 犯罪發生數，3年來從51件減少至28件，是歷年來最少，

警察局長林炎田強調持續針對易滋生事端黑道幫派、不良組合，全力蒐報檢肅，積極打擊詐欺犯罪、查緝非法槍械及毒品犯罪，並與市政府相關局處執行「第三方警政」，以阻斷不法金流，刨除犯罪者經濟來源。

高雄市警局配合警政署全國掃黑行動，查扣大批暴力犯罪工具。（警方提供）

高雄市警局配合警政署全國掃黑行動，查扣大批暴力犯罪工具。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法