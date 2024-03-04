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彰化罹癌男半夜逃家跌到遍體鱗傷！驚曝與失智父、高中女相依為命

彰化黃姓父子，父親失智，兒子罹癌，兒子日前才剛出院，又半夜偷跑出去，跌到遍體鱗傷，所幸被路人發現通報，縣議員賴清美與縣府前往關心慰問。（賴清美提供）

彰化黃姓父子，父親失智，兒子罹癌，兒子日前才剛出院，又半夜偷跑出去，跌到遍體鱗傷，所幸被路人發現通報，縣議員賴清美與縣府前往關心慰問。（賴清美提供）

2024/03/04 17:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣線西鄉62歲黃姓男子經歷重大車禍，又罹患口腔癌，經常往返醫院，日前才剛出院，又半夜偷跑出去，跌到遍體鱗傷，所幸被路人發現通報才沒釀成更大傷害。縣議員賴清美與社會處今到黃家慰問，發現黃男還要照顧87歲失智老父與17歲高中女兒，黃男請求能幫父親送到安養中心照顧，社會處也將提供協助。

賴清美表示，她接獲村長通報，今天偕同社會處人員、縣府秘書等人一起前往，並送上慰問金，希望能夠在第一時間給予黃家溫暖。

社會處表示，黃男為低收入戶，獨力撫養17歲的高中女兒，因為曾發生重大車禍，造成腦傷與行為退化，近來又罹患口腔癌，領有低收身障津貼與勞保年金約為2萬元，高中女兒則有社福團體給予每學期7500的生活補助。而87歲黃父為中低收入戶，因為失智，領有老年殘障津貼加上勞保年金，也大約有2萬元。因此，黃父、黃男與女兒每月所領的社福、勞保將近5萬元。

社會處強調，黃男因為身體不佳，也曾經幫父親申請外籍看護工，但看護工日前離職，社工人員也將協助申請居家服務。黃男的女兒就學正常，也會跟生母保持聯絡。

針對黃男希望能幫父親送到安養中心照顧一事，社會處表示，將會進一步了解，由於黃家的居家生活空間還不錯，將先協助申請居家服務，再來試試能不能送到安養中心照顧。

彰化黃姓父子，父親失智，兒子罹癌，兒子日前才剛出院，又半夜偷跑出去，跌到遍體鱗傷，所幸被路人發現通報，縣議員賴清美與縣府前往關心慰問。（賴清美提供）

彰化黃姓父子，父親失智，兒子罹癌，兒子日前才剛出院，又半夜偷跑出去，跌到遍體鱗傷，所幸被路人發現通報，縣議員賴清美與縣府前往關心慰問。（賴清美提供）

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