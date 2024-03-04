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他拿鎮暴槍上南機場夜市嚇壞民眾 被罰1萬6千元

李男拿類似真槍的鎮暴槍上南機場夜市喝酒。（記者王冠仁翻攝）

李男拿類似真槍的鎮暴槍上南機場夜市喝酒。（記者王冠仁翻攝）

2024/03/04 13:18

〔記者王冠仁／台北報導〕48歲李姓男子某次喝醉酒後，跑到台北市南機場夜市一家熱炒店續攤等朋友，但他卻無故攜帶一把類似真槍的鎮暴槍，槍枝放在座位上還露出槍頭，嚇壞不少民眾。轄區警方趕到後將槍枝查扣，同時將他依違反社會秩序維護法裁處，近日台北地院簡易庭裁定出爐，他因無故攜帶類似真槍之玩具槍，處1萬6千元罰鍰。

北市警中正二分局在今年1月8日深夜10時許接獲報案，報案民眾聲稱，位於中華路2段的南機場夜市內一家熱炒店，有一名男子攜帶長槍，民眾擔心發生幫派火拚，嚇得報警。

轄區警方獲報立刻趕到現場，員警上前查看，發現該名男子是48歲李姓男子，他所攜帶的長槍是類似真槍、沒有殺傷力的鎮暴槍。

警方查出，當天李男先是與朋友聚餐喝酒，他之後又再跑來南機場夜市的熱炒店，想繼續續攤，同時還打電話邀約其他朋友前來，他在等待朋友前來期間，坐在熱炒店外座位區吃火鍋、喝啤酒，卻被民眾發現他身邊有一把槍枝。

李當時雖然用外套覆蓋槍枝，但是槍枝的形狀與槍頭明顯可見；李男聲稱槍枝是他自己所有，帶出門是為了防身，他見大批警方前來相當不滿，還向員警嗆說「要扣就拿去扣」。

警方認定李男的行為違反社會秩序維護法第65條「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」，當場沒入該把槍並將他移請台北地院續辦。

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