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新竹男瘋想賺錢 冰糖當毒品咖啡包賣結果GG了

新竹男瘋想賺錢，冰糖當毒品咖啡包賣，結果被新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

新竹男瘋想賺錢，冰糖當毒品咖啡包賣，結果被新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/03/04 10:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹賴姓男子異想天開，上網販賣毒品咖啡包想賺錢，沒有毒品來源的他，實際上賣的卻只是冰糖，而他的行徑被警方盯上，當場逮捕，新竹地院依詐欺未遂罪判刑4月。

法官調查，27歲的賴男（所涉持有、施用毒品部分，另案偵辦中）明知其並無販售毒品咖啡包之真意，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，以社群軟體Twitter帳號，張貼「#新竹#彩虹菸面交」及「有裝備嗎？面可貼車資桃園」等文字之貼文供不特定人瀏覽，以此方式著手實施詐欺取財犯行。

案經員警網路巡邏時發現上情，遂喬裝買家與賴男聯絡，約定以4千元價格交易毒品咖啡包13包，賴男並於去年4月13日20時許，在新竹市提出咖啡冰糖以佯充毒品咖啡包，員警即當場逮捕賴，並扣得咖啡冰糖18包，將上開咖啡冰糖以台塑生醫科技公司試劑檢驗後，發現無毒品反應，始悉上情。

法官審酌被告正值青壯，不思循正當途徑獲取所需，竟為貪圖不法利益，施用詐術騙取他人財物，顯乏尊重他人財產權觀念，價值觀顯有偏差，行為實應予嚴懲，最後依詐欺取財未遂罪判刑4月。

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