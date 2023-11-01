自由日日Shoot》冰糖掉包K毒、A毒養線民⋯北市警緝毒弊案 連環爆

台北市警局近來接連爆發員警查毒弊案，上週信義警分局員警涂博閔被查出疑似供毒給線民，10萬交保。 （資料照） 北市士林警分局警備隊警員陳信安利用辦毒品案時，涉嫌與警校學長前警員張晉維合謀，兩人拿冰糖掉包扣案的K他命證物。（取自陳臉書、資料照）

2023/11/01 05:30

〔記者錢利忠、王冠仁、姚岳宏／台北報導〕台北市警局近來接連爆發員警查毒弊案，繼上週信義警分局警員涂博閔被查出疑似供毒給線民，昨又發現士林警分局警備隊警員陳信安利用緝毒時，涉嫌與警校學長、前基隆市警局警員張晉維合謀「假緝毒、真A毒」，兩人拿冰糖掉包扣案的K他命，台北市警局自檢偵破，新北地檢署昨依違反貪污治罪條例等罪，將陳、張聲押禁見獲准。

北市警局自檢偵破緝毒弊案

檢警調查，陳員是警專一○五年特考班畢業，派往士林分局任職四年期間，陸續請侍親假、育嬰假近兩年，請假期間還曾跑去選士林區里長，沒選上、去年底復職，他疑在休職期間投資期貨欠債，這才鋌而走險，士林分局考量陳知法犯法，影響警譽甚鉅，昨開考績會報請北市警局記二大過免職。

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士林分局警員陳信安 2大過免職

另名主嫌張晉維是基隆市警局第一分局前警員，也是陳員的警校學長，張男於二○一七年至前年間任警員時涉勾結毒犯及詐團車手，「黑吃黑」侵吞數十萬元詐團贓款，張更在多起毒品案中「假緝毒、真A毒」找來昔日有毒品前科的同窗誘約藥頭交易毒品，再裝緝毒掉包毒品後A走毒品。一審基隆地院依貪污等罪判張五年半徒刑，目前二審仍審理中。

新北檢指出，士林警分局警備隊警員陳信安在去年十二月偵辦毒品案時，涉與張晉維、李姓男子二人合謀，由張、李假意聯絡K他命毒販出面交易，陳再以警察身分現身查緝，伺機以冰糖包，將查扣到的數百公克K他命毒品證物掉包佔為己有。檢方指揮警政署政風室、北市警局搜索約談陳員等三人。

檢方查出，陳案發後曾刪除賣家的手機訊息，考量陳涉犯重罪，有勾串及滅證之虞，昨依貪污治罪條例之侵占職務上持有之非公用私有財產、刑法湮滅刑事證據等罪，將陳、張二人收押禁見，李姓共犯三萬元交保。

無獨有偶，出身警察世家的台北市信義警分局六張犁派出所涂姓警員，也涉養李姓毒蟲當線民，拿查獲的毒咖啡包、K他命等毒品證物「做人情」，換取線民幫他釣魚誘出毒販；涂、李二人到案後均被聲押禁見，十月廿六日台北地院裁定涂員十萬元、李男五萬元交保。

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