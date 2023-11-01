自由日日Shoot》扣案毒品難測純度 貪警大膽A

台北市警局近來接連爆發員警查毒弊案。（資料照）

2023/11/01 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕北市士林警分局警備隊員陳信安涉入毒品掉包案，並非警界首例，每隔一段時間就會發生，警界人士認為，這類案件癥結點，在於目前查緝到的毒品，在第一時間尚無技術能瞬間釐清毒品「純度」，才會讓「老鼠屎」受不了毒品高額利潤誘惑，以掉包方式來侵吞毒品。

台灣最知名的毒品掉包案例，就是二○二一年爆發的調查局航基站前機動組長徐宿良掉包、盜賣毒品案。徐利用贓證物管理漏洞，盜走已鑑驗、等待銷毀毒品，再以鹽巴、檸檬酸或其他錠劑頂替，七年來共掉包五二四公斤K毒、三萬顆一粒眠，再與黑道分子勾結販毒，不法所得高達一億六千多萬元。

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近年來警界爆發的掉包毒品案，就是前基隆市警局警員張晉維在二○二○年四月，從葉姓藥頭手上扣得兩包共重一百五十公克K他命，他先拿走其中一包七十五公克毒品，再將另包七十五公克K他命，混砂糖方式「補滿」至一百五十公克，做為查獲葉持有毒品的證物。

一名資深刑警說，「古早時期」相關法規與查扣證物規定不如現今，確實會有同仁會將查扣到的毒品，拿來餵養線民以換取情資。目前警方使用的「毒品檢測包」只能測出有無毒品反應，無法測出「純度」，才會有張晉維用砂糖充當K他命、陳信安拿冰糖掉包K他命這類情況發生。

另名高階警官說，也有不肖同仁會直接「減少」毒品查扣量，將毒品另外拿去餵養線民，像是日前被逮的北市警信義分局六張犁派出所警員涂博閔，就是以此手法提供毒品給線民再誘出毒販。

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