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拿冰糖掉包K他命遭收押 士林分局警員免職

士林分局陳姓警員涉嫌以冰糖掉包K他命遭收押禁見，台北市警局決議免職。（資料照）

士林分局陳姓警員涉嫌以冰糖掉包K他命遭收押禁見，台北市警局決議免職。（資料照）

2023/10/31 11:27

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查毒「黑吃黑」連環爆 士林分局警備隊陳姓警員羈押禁見

〔記者王冠仁／台北報導〕北市警士林分局警備隊陳姓警員，在去年12月偵辦毒品案時，涉嫌拿冰糖包將扣案的K他命毒品證物掉包。新北地檢署昨指揮警政署政風室、北市警局、士林分局搜索及約談陳員等3人到案，陳被依違反貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准，台北市警局今早決議將陳員免職。

士林分局表示，本案陳員涉案情節重大，知法犯法，嚴重影響警譽甚鉅，士林分局召開考績會，依警察人員人事條例第31條及公務人員考績法第12條第3項之規定，報請警察局一次記二大過處分予以免職，斷然淘汰。

新北檢指出，陳員涉嫌與張、李2人合謀，由張、李假意聯絡K他命賣家出面交易，陳再以警察身分現身查緝，之後伺機以冰糖包將查扣到的K他命毒品證物掉包，涉嫌以「黑吃黑」的方式，將數百公克K他命證物侵占入己。

據了解，陳姓警員今年31歲，是警專105年特考班畢，畢業後派往士林分局服務，陳在職期間，曾兩度申請留職停薪，一次是要去進修，另一次則是在去年九合一選舉前參選士林區的里長，但他沒有選上，不久後就回來擔任警察。

陳員的同事說，陳一開始在警備隊任職，也曾到文林所服務，但他疑因不習慣派出所的生態與作息，數月前又調回警備隊。陳員前陣子疑似因為投資失利、積欠債務，經濟狀況不太穩定，但近期已趨於正常。

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