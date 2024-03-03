碰撞守望相助隊員肇逃 大雅警局以車追人

肇逃車主撞機車後竟逃逸。（民眾提供）

2024/03/03 15:45

〔記者歐素美／台中報導〕昨天晚上12點左右，1輛轎車行經台中市潭子區福潭路左轉潭興路時，與騎乘重機從潭興路左轉福潭路的潭陽里守望相助隊隊員、黃姓機車騎士（男，31歲）發生碰撞，機車車頭毀損，黃男擦挫傷送醫，但警方獲報到場，肇事轎車駕駛竟肇事逃逸，黃男經檢測無酒精反應，警方將通知肇逃車主到案說明，全案將依肇事逃逸、公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。

警方調查指出，黃男昨晚騎機車行經潭子區潭興路準備左轉福潭路，見轎車要左轉而停在路中間，不料，轎車竟撞上黃男後逃逸，黃男左手輕微擦挫傷，經送往台中慈濟醫院就醫後無大礙。

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警方目前以車追人，將通知何姓車主到案，並呼籲民眾發生交通事故肇事逃逸涉犯刑責，致人傷害而逃逸者，可處6月以上5年以下有期徒刑，而致人於死或重傷而逃逸者，更可處1年以上7年以下有期徒刑，如駕車不慎與其他車輛發生擦撞，不論車損嚴重性或責任歸屬，皆應撥打110報案，切勿逕自離開。另外，酒後駕車害人害己，千萬別拿自己和他人的生命安全開玩笑，警方將持續強力執法打擊酒駕，請民眾切勿心存僥倖以身試法，共同維護交通安全。

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