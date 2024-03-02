上士負責宣導勿酒駕卻肇事 遭開除竟槓上陸軍司令部

台北高等行政法院駁回嘎類告訴。（資料照）

2024/03/02 19:53

〔記者吳政峰／台北報導〕曾任職陸軍司令部陸軍航空第601旅的陸軍通資電上士臺長嘎類，在職時負責宣導勿酒駕，自己卻酒駕撞擊前方車輛，酒測值高達1.13，被依公共危險罪判刑2月。601旅決議撤職，停止任用5年，呈陸軍司令部核定。嘎類不服興訟，日前被台北高等行政法院駁回。

判決指出，2022年9月17日下午5時許，嘎類駕車行經桃園時追撞前方車輛，經桃園市八德分局警員到場實施酒測，高達每公升1.13毫克，當場被依違反陸海空軍刑法第54條第1項第1款公共危險罪，移送法辦，桃園地院處2月徒刑，得易科罰金6萬元。

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601旅查證後，同年9月20日召開評議會，依陸海空軍懲罰法決議核定嘎類撤職，自撤職生效日起停止任用5年，並呈送陸軍司令部依陸海空軍軍官士官服役條例等規定，核定停役。

嘎類不滿服役13年，就這麼丟了頭路，興訟槓上601旅及陸軍司令部，主張風紀實施規定，針對酒測值0.25毫克以上酒駕行為，未區分不同情節及輕重，規定一律撤職，顯未充分斟酌酒後駕車的各種可能型態，一律無差別以撤職，限制人民服公職權利，違反比例原則。

台北高等行政法院指出，評議會綜合審酌嘎類服役期間表現、曾任部隊領導幹部、職司宣傳勿酒駕等情況，認為確保國軍幹部素質、維持軍隊指揮紀律，而核予嘎類撤職懲處，是出於軍隊肩負作戰任務的特殊團體性質考量，若無違法情事，即當尊重其軍紀、人事管理空間。

合議庭表示，縱撤職處分足以影響嘎類服公職權利，也難認有何違反比例原則或不當連結禁止原則可言；況嘎類於停止任用期滿5年後，除有法定情事不予復職外，仍有申請復職的可能，不至於完全剝奪其服公職權利，至於實務上是否有順利復職的事例，涉及相關規定適用的事實上問題，並無礙法制上確有申請復職的規制存在。合議庭因此認為陸軍司令部、601旅的處分並無違誤，日前駁回嘎類告訴，可上訴。

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