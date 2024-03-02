公車上格鬥！台中酒駕男爆打司機 反遭壓制地上踩頭

駕駛黑色休旅車的黃男（圖中，戴白帽者）下車，衝上公司爆打司機。（警方提供）

2024/03/02 10:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓男子昨天（1日）酒後駕駛黑色休旅車，於台中市北區蛇行，擋住525路線一輛電動公車，公車司機打開車門指責「你會不會開車？」引發醉酒的黃男暴怒，登上公車辱罵髒話，動手爆打司機，不料，反被體型比較壯碩的司機壓制報警，司機將黃男壓制公車地板上，用腳猛踩頭頸，直到兩名乘客勸司機冷靜，黃男才得以脫險，黃男呼氣酒精濃度是法辦標準0.25毫克的3倍以上，警方依公共危險法辦。

公車司機雖是自我防衛與壓制現行犯，但他也有動手，且腳踩黃男壓制的過程也似乎過當，雙方雖互不提告傷害罪，但警方也依違反社會秩序維護法將兩人函送裁罰，該法第87條規定，「互相鬥毆者」可處1萬8000元以下罰鍰。

請繼續往下閱讀...

中市警局二分局調查，61歲的黃男酒後駕駛黑色休旅車於北區五權路、柳川西街口蛇行，擋住電動公車的前方車道，陳姓司機（35歲）深感不滿，打開公車車門大聲質問「你會不會開車？」黃男爆怒下車，衝上公車爆打司機，嘴巴還不斷怒罵三字經。

黃男沒想到，公車司機陳男比他年輕且壯碩，陳男被他揮拳毆擊頭部數次，也反身揪住黃男頸部，將他壓制在公車中間走道，乘客全看傻眼，兩、三名乘客不斷勸導「不要打了」、「這是公車捏」。

被壓制的黃男不斷掙扎，司機陳男也鐵了心，站起來改用腳踩壓制黃男，並向乘客高呼「幫我報警」，兩名男性乘客見司機猛踩黃男頭部、頸部與胸口，黃男不斷掙扎，擔心黃男重傷甚至死亡，趕緊上前拉住陳男，勸他「好了，這樣夠了，不要再打了」，黃男才免於持續被踩踏。

二分局指出，雙方衝突是黃男與司機陳男爭路權，黃男徒手攻擊公車司機陳男，陳男起身將黃男壓制，員警獲報後迅速到場，到場時雙方已無打架情事，但黃男身上散發濃厚酒氣，酒精濃度測試是觸法標準0.25毫克的三倍以上，雙方針對肢體衝突部分（傷害罪）互不提告，但在公車上大打出手的脫序行為，明顯違反社會秩序安全，2人分別依社會秩序維護法裁處，黃男另依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

黃男爆打公司司機，反而被陳姓司機壓制公車走道地板上。（翻攝自社會事新聞影音）

兩名乘客勸導陳姓公車司機冷靜，黃男才免於持續被踩頭。（翻攝自社會事新聞影音）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法