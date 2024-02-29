載3孩摔落水溝1子亡 南投首件國民法官案判酒駕父3年6月

南投地院首件國民法官參審案，是爸爸酒駕載孩子自摔，幼子死亡案，29日下午判決，判刑3年6個月。（記者陳鳳麗攝）

2024/02/29 17:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣信義鄉伍姓男子去年3月12日酒後騎車，搭載3名小孩，其中4歲的幼子站在機車腳踏板上，伍男自摔連人帶車摔落水溝，4歲兒頭部重創死亡，伍男觸犯酒後不能安全駕駛因而致人於死罪，成為南投地院首件國民法官案，南投檢方建議刑期調至6至8年間，而該案下午宣判，判刑3年6月。

這起酒駕害死自己小孩的意外，發生在去年3月12日晚間，已經有酒駕前科的30歲伍男先喝了半杯高粱酒再去接3個子女，帶他們去夜市吃飯，伍男遇到朋友又跟對方喝了1瓶啤酒，後來摔落水溝，長子、長女都有頭部和胸部腿部的外傷，4歲次子則身上有多處外傷，且頭部嚴重受創，傷重送醫急救仍不治。

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伍男酒駕造成自己的孩子喪命，南投地檢署將其依刑法第185條之3第3項，10年內再度酒駕，酒後不能安全駕駛因而致人於死罪嫌起訴。

該案移審後，因該案適用國民法官參與審判的「故意犯罪因而發生死亡結果」犯罪類型，成為南投地院首件國民法官參與審判案，有6位國民法官與3位職業法官共同組合議庭審理，南投地檢署指派檢察官石光哲、陳俊宏蒞庭，27日進行量刑調查並辯論，檢察官考量伍男酒駕再犯，雖犯後坦認犯行，但被告與受害人為父子，被告未為一般為人父者合理的考量，危害其他用路人外，更對共乘的幼童造成高度危險，被害人幼小生命及未來無限可能就此終止，美滿的家庭因此破碎，家屬的傷痛永遠無法彌補，本案量刑因子加重者居多，刑期應上調至有期徒刑6年至8年間，方屬妥適。

南投地院今天下午由庭長陳宏瑋宣判，判處伍男有期徒刑3年6月。審判長陳宏瑋指出，被告觸犯的是酒後不能安全駕駛因而致人於死罪，且10年內酒駕再犯，最低刑度雖為5年，但國民法官和職業法官合議時，有考量到被告與被害者家屬已和解，仍可參酌刑法第59條規定，予以減輕其刑。

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