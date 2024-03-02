神鬼交鋒！男拿奶茶包佯裝毒品咖啡包 買家竟是警察

男子拿奶茶包佯裝毒品咖啡包想黑吃黑，買家竟是警察。圖為苗栗地院。（資料照）

2024/03/02 19:23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕廖姓男子因缺錢花用，竟想要「冒牌黑吃黑」，在社群軟體上佯裝毒品買家，在買家購買術語下留言，結果被員警發現，該員警也偽裝成買家，雙方約定在苗栗縣通霄鎮信仰中心慈雲寺交易，但廖男夥同共犯陳男以奶茶包販售，發現買家是警察後，以車輛衝撞員警逃逸後仍被捕。苗栗地院法官近期審理後，認為廖男、陳男觸犯詐欺取財未遂罪，各判處拘役50日、40日，如易科罰金，以1000元折算1日。

廖男明明知道自己並無含第三級毒品成分、時下流行的毒品咖啡包，於去年2月間在社群軟體上透過暱稱於暗示要購買毒咖啡包的貼文下留言。

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因該則貼文被員警發現，之後偽裝成買家要逮捕廖男，並以1萬元購買26包價格約定在香火鼎盛的通霄鎮慈雲寺碰面交易。廖男之後將「交易」訊息告知友人陳男後，陳男開車載著廖男抵達慈雲寺後，買家突然表明身分稱「我是警察」。

偽裝成買家的員警當時馬上使用辣椒水想制伏廖、陳2人，但廖男卻立刻指示陳男開車衝撞員警後先逃離，但之後仍被逮。

廖男被捕後坦承自己想黑吃黑故冒充毒品賣家，但否認下指令衝撞員警；陳男則稱確實搭載廖男致慈雲寺，但否認詐欺。

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