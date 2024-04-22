台中教保員持剪刀恐嚇幼童 警介入偵辦查有無其他受害者

台中大里一所幼兒園的教保員，疑似因女童上課說話，拿剪刀作勢要剪她眼睛及嘴巴，媽媽看到很震驚、心疼。（江和樹議員提供）

2024/04/22 21:33

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里一所幼兒園今天傳出一名大班女童，疑似因上課說話，竟被一名教保員持剪刀作勢要剪她眼睛及嘴巴，影片曝光後社會嘩然，女童家長更是看到新聞，才從衣服認出是寶貝女兒，媽媽下午前往幼兒園表示，看到影片很震驚、心疼，表示園方從未告知此事，將在了解事情的前因後果後再決定是否提告。

這名女童的媽媽表示，女兒現在念大班，上週幼兒園群組有家長表示小孩害怕上學，想知道是什麼原因，當時有詢問女兒，女兒只表示有小朋友被罰不能吃飯，但沒有說自己被老師處罰，直到今天看到女老師拿著剪刀在女童面前揮舞的影像，因畫面有打馬賽克，從衣服才認出是自己女兒。

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女童媽媽表示，看到後覺得很震驚、心疼，覺得不要說是幼童，就連大人也無法接受有人拿著利剪在面前揮舞，強調園方從未告知此事，將在了解事情的前因後果後再決定是否提告。

另一名陳姓家長也說，兒子告知老師有「巴」他的頭好幾次，一開始詢問園方否認，後來游姓老師有來找她才坦承，最後以9萬元和解，不過至今尚未拿到錢。

記者今天到幼兒園想跟園方查證，不過裡面的老師表示，園長不在無法回答。

霧峰分局表示，有關該幼兒園老師不當管教幼童案，事前均未接獲民眾報案，今天得知案情後已主動介入偵辦，並依規定完成兒少通報社會局，全案報請台中地檢署指揮偵辦，目前事證較明確就是被拿剪刀威嚇的這名女童，至於是否還有其他幼童受害，將聯繫相關人至分局說明釐清案情，如涉有違法，將以刑法傷害罪及違反兒童及少年福利與權益保障法相關規定移送偵辦。

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大里一所幼兒園的教保員，拿剪刀作勢要剪一名女童眼睛及嘴巴，女童媽媽（左2）看到影像很心疼，下午到幼兒園想請園方說明事發經過。（記者陳建志攝）

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