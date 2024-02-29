轎車未開大燈被保大特警攔查 起出680多克毒品續溯源

孫男的轎車頭燈未開遭保大特警攔查，毒蟲心虛交出680多克毒品，警續溯源。（民眾提供）

2024/02/29 14:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市保安大隊特勤中隊再度破獲大批K他命毒品，鎖定三民區治安熱區、熱點，巡邏九如二路與孝順街口，查獲孫姓男子（21歲）持有大量第三級毒品，當場起出第三級毒品卡西酮咖啡包136包，以及K他命42包，總毒品量多達681.2公克，警方懷疑不只自己吸食，將釐清該批毒品來源及流向，持續向上溯源。

保大今指出，特勤警組昨夜發現1輛轎車未開大燈，擔心造成其他用路人安全，立刻向前關心，發現駕駛孫男明顯精神恍惚，而且神色緊張，對其駕駛的車輛與去向交代不清楚，警方詢問是否使用違禁品，孫男自知難逃法網，坦承車上攜帶有大量毒品。

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經警方現場查扣計有第三級毒品卡西酮136包，重576.8公克及第三級毒品K他命42包，重為104.4公克，孫男表示，毒品是購買來自己使用，因228假日放假，想要開心尋樂一下，不料剛買好毒品準備回家時，在家門前轉角遭警方查獲，直稱「好倒楣」，訊後全案依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

保安大隊長張竣毓表示，為加治安維護工作，在緝毒、掃黑及打詐部分將持續加強線上機動盤查掃蕩能量，以期達到港都治安平穩，人民安心的目標。

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孫男的轎車頭燈未開遭保大特警攔查，毒蟲心虛交出680多克毒品，警續溯源。（民眾提供）

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