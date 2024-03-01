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行刑式4槍殺咖啡商！教唆者、槍手今判賠2310萬

被控犯下何姓咖啡商命案的張景欽（前）、黃泳群（後）、陳獻民，今遭北院判賠死者5名家屬共2310萬餘元。（資料照）

被控犯下何姓咖啡商命案的張景欽（前）、黃泳群（後）、陳獻民，今遭北院判賠死者5名家屬共2310萬餘元。（資料照）

2024/03/01 18:20

〔記者溫于德／台北報導〕何姓咖啡商3年前在新北市住處樓梯間遭到行刑式槍決。遙控以600萬元買凶殺人的天道盟華山會分子許杜群遭發布通緝，刑事一、二審先前依殺人等罪判教唆殺人的張景欽、槍手黃泳群均判無期徒刑，共犯陳獻民6年，台北地院民庭今再判張、黃、陳等應連帶死者5名家屬共2310萬餘元；刑、民事均可上訴。

這起凶殺案疑似因毒品問題而起，檢方調查，何姓咖啡商曾製販偽禁減肥藥而被查緝，後來與天道盟華山會份子許杜群交流「製藥」經驗，被質疑外洩製毒情資及地點，害華山會損失慘重，許男躲到海外遙控買凶殺人；國內部分由張男掌控全局，「安家費」由陳男負責轉交。

2021年11月22日上午，何男開車送兒子上學後返家時，被黃男叫住：「小何，這筆錢該怎麼處理？」何男轉頭隨即被黃男連開4槍，其中一發致命子彈從左側下巴下方貫穿頭部，黃男犯後搭機潛逃至中國廈門被遣返，檢方再依黃男供詞拘提幕後指使者張景欽、共犯陳憲民到案。

刑事一審台北地院指，張男引薦黃男擔任槍手，並聯繫殺人計畫執行事項、支付開銷與報酬；沉迷賭博的黃男為貪圖鉅額報酬同意擔任槍手，認定張、黃兩人惡性重大，害死者家屬頓失依靠。

然張男終究不是主謀，黃男犯後也已承認犯行，若依檢方要求處以極刑（死刑），或許讓死者家屬稍減心中怨恨，卻無法撫慰內心悲痛，一審選擇給予兩人生機，期待兩人彌補死者家屬，均依殺人罪判處無期徒刑，共犯陳憲民被依幫助殺人罪判刑6年。二審高等法院對3人的判決刑度不變。

民事部分，北院今命張景欽、黃泳群、陳獻民應連帶賠償死者5名家屬共2310萬6867元；判決理由尚未提供。

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