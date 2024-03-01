高雄化工廠工安意外！員工遭油泥塊重壓搶救中 勞工局勒令停工

消防人員搶救疑似失蹤工人。（民眾提供）

2024/03/01 19:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市前鎮區某化工廠儲槽今午2時39分疑發生工安意外，吳姓工人（48歲）清洗儲油槽時，突然發生坍方，吳男遭油泥塊掉落壓住受困。勞檢處研判雇主使勞工從事槽內媒焦油塊清除作業時，未採取擋樁、護網等必要設施，因槽壁煤焦油塊突然崩落肇災，雇主違反職業安全衛生法規定，勞工局勒令現場停工，最高可處新台幣30萬元罰鍰。

勞檢處趕往現場了解後表示，5名工人今天前往化學工廠內進行清洗油槽，自上午8時上工，預計下午4時30分離開，但槽內油漬有出現坍方，工人提早從裡面爬出來，出來時工人經清點少了1名工人，消防局出動11車27人前往搶救。

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經勞動檢查處初步調查，研判雇主使勞工從事槽內媒焦油塊清除作業時，未採取擋樁、護網等必要設施，雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，勞工局已勒令現場停工，最高可處新台幣30萬元罰鍰。

勞工局呼籲對於搬運、堆放或處置物料之作業，為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，以預防災害發生，維護勞工作業安全。

高雄化工廠儲槽油泥塊掉落重壓工人，勞工局勒令停工最高罰30萬元。（民眾提供）

高雄化工廠儲槽油泥塊掉落重壓工人，勞工局勒令停工最高罰30萬元。（民眾提供）

高雄化工廠儲槽油泥塊掉落重壓工人，勞工局勒令停工最高罰30萬元。（民眾提供）

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