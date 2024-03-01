母親拒賣房去住安養院 狠心女兒拿電風扇把她打到中風

高雄宋姓女子提議母親「賣房養老」被拒，竟把母親打到腦中風。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/03/01 10:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕宋姓女子與母親長期關係不佳，她要求獨居的母親把房子賣掉，去住安養院，母親認為還有自理能力拒絕，宋女竟失控拿電風扇把母親打到重傷，送醫後母親因頭部受創嚴重，腦出血中風，全日臥床，得去安養院接受專人護理，高雄地院依重傷直系血親尊親屬罪判宋女徒刑8年10月。

判決指出，宋姓女子不滿母親常使喚她做事，自己不想再照顧獨居母親的生活，2022年8月30日中午11點，宋女買便當回家給母親吃，要求母親把房產賣掉去住安養院，母親不肯，宋女竟情緒失控，先拿電風扇狠砸母親的頭部及眼窩處，再用電風扇的電線勒住母親頸部，直到看見母親頭部腫起及流鼻血才放手。

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母親被打後，報警求援「我被家暴了，請你趕快派救護車」、「有受傷」，警、消3分鐘內趕到宋家將宋女母親送醫，結果原本意識還算清楚的宋母，在急診室病況急轉直下，經檢查後，因創傷性腦傷併腦幹內腦出血、左側大腦額葉血管梗塞性中風，導致右側身體癱瘓、認知功能受損。

由於宋母中風後全日臥床，無法行走，大小便無法自理，尿管及鼻胃管滯留，管灌餵食，需專人協助翻身，已呈重度失智狀態且無恢復可能，被兒子安排至安養院接受專人照顧，宋女被警方依法送辦。

高雄地院審理時，宋女辯稱母親常會用情緒勒索方式要求她照顧生活起居，還說長期下來身心俱疲，擔憂自己無力負擔母親年邁後的醫療費用，才會建議母親以賣房價金支應長照費用，但被母親拒絕後，她日積月累的壓力爆發才會釀成這場衝突。

法官發現，宋母雖然獨居，但有男朋友，受傷當天，男友還跑到醫院罵宋女，可見宋母不但有獨居生活之自理能力，更有社交能力及社交生活，不是需終日專人照顧臥病之人，但宋女卻被女兒打到重傷，雖然她有意願和母親和解，但家人不同意，因此依重傷直系血親尊親屬罪判宋女徒刑8年10月，可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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