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夫月給一萬養6口 妻兼差忍20年 准離

彰化一名人妻為了養家，身兼三份工作20多年，丈夫還出言嘲諷，她忍無可忍到法院訴請離婚。法官認為，兩人感情盡失，判准許離婚。（資料照）

彰化一名人妻為了養家，身兼三份工作20多年，丈夫還出言嘲諷，她忍無可忍到法院訴請離婚。法官認為，兩人感情盡失，判准許離婚。（資料照）

2024/02/25 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名外籍配偶，嫁到台灣廿多年，丈夫每月只給她一萬元，她要照顧公公及養三個女兒，只好兼了三份工作賺錢養家，但丈夫依然故我，她忍無可忍到法院訴請離婚。彰化地院審理，法官認為二人感情盡失並分居多年，已達難以維持婚姻之重大事由，判准離婚。

判決書指出，外配丈夫長期在中國工作，一九九八年與她結婚後育有三名子女，起初丈夫每月寄一萬元給妻子，作為支應家庭全部開銷的生活費，她無以為繼，只得兼三份工作養家。二○○一年後丈夫返台工作，仍堅持每月只給一萬元，但家中多一人吃飯，她更認真兼差，夫妻感情也因此疏離，分房而睡。

做3份工作晚回家

車禍也不理 妻心死

妻子表示，二○一三年間她車禍受傷，無法再兼差，此時丈夫斷絕提供生活費，她只好去學按摩，每天工作到凌晨二點，有時太累就睡在店裡，到了二○一七年間，二人分居並形同陌路。丈夫認為自己沒有錯，不同意離婚。

女兒挺媽 爸只會玩電腦

女兒出庭作證表示，一萬元生活費根本不夠全家開銷，爸爸下班後只會在房間玩電腦，連照顧爺爺的事都是媽媽負擔，爸爸還抱怨媽媽工作晚回家，揚言要離婚。

法官認為，夫妻因財務、家務分擔問題而溝通不良，分居已逾六年，夫妻生活已有名無實，彼此已無互信、互諒、互愛基礎，判准離婚。

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