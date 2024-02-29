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首頁　>　社會

台電稽查員收禮包庇魚塭竊電百萬元 判緩刑2年

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2024/02/29 22:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台電嘉義區營業處電費組稽查課4名用電稽查技術員人員，2012年至2026年收受嘉義沿海地區魚塭業者禮品、招待旅遊，包庇竊電，讓台電少收百萬元電費；案發後，4人賠償台電損失，達成和解，嘉義地方法院今天依背信罪判4人3到7個月有期徒刑，緩刑2年。

判決書指出，王姓、蔡姓、王姓及戴姓4名稽查人員，負責安排稽查路線、執行稽查，王員等人趁職務之便，收受蔡男養殖業者等5人的漁貨、水果等禮品，後來還收現金，用紙條記載養殖業者應繳交的金額，未將5名業者的魚塭列入魚塭用電稽查路線範圍，導致台電少收百萬元電費。

王姓稽查人員則將現金作為公基金，購買水果、電熱水瓶等給其他稽查員，並將公基金用來聚餐，去花蓮旅遊。2020年8月嘉義地檢署檢方指揮警方偵辦，以詐欺得利罪嫌起訴王員等稽查人員，5名養殖業者涉犯詐欺得利等罪嫌，緩起訴處分。

法官審理認為，王員等人違背任務，包庇養殖業者，導致台電少收百萬元電費，依背信罪對王員等4人判刑；目前王員已退休，另外3人調職，已遭台電懲處，4人賠償台電損失，與台電調解成立，因此宣告緩刑2年。

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