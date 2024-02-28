艋舺公園上演全武行 起因是嫌朋友喝酒太吵美夢被打斷

周男（紅衣者）、仲男（黃衣者）痛打黃男與黃女。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/28 12:37

〔記者王冠仁／台北報導〕同樣都55歲的周姓男子與仲姓男子，昨天深夜與56歲黃姓女子、48歲黃姓男子一起在台北市艋舺公園喝酒聊天，周、仲兩人不勝酒力，不久後就躺下睡覺，黃女與黃男則越聊越起勁，聊天音量也變大。周、仲被吵醒，氣得上前痛打黃男、黃女，當街上演全武行，但周、仲兩人也隨即被警方制止被帶回派出所法辦。

北市警萬華分局在凌晨0時20分接獲報案，民眾聲稱艋舺公園附近有人打架，轄區員警趕往查看，但到時現場已無人打架。警方隨即調閱周邊監視器畫面，同時訪查周邊目擊者釐清，並循線在附近逮到動手打人的周嫌與仲嫌。

請繼續往下閱讀...

警方查出，原來周、仲與黃男、黃女互相認識，他們雖然非社會局列管的街友，但有時會一起在艋舺公園喝酒、過夜。他們4人昨天深夜一起在艋舺公園喝酒聊天，4人幾杯黃湯下肚後，周、仲醉意襲來，不久後就躺下休息，但黃男與黃女越聊越起勁。

周、仲兩人起先睡著，今天凌晨時刻卻被黃男與黃女的聊天音量吵起來，兩人氣不過美夢被打斷，隨即上前對黃男、黃女痛毆一頓。

警方說，黃男與黃女都是肢體受到皮受傷，傷勢不嚴重，他們被送醫包紮後沒有大礙，同時表明不願提告；至於周、仲兩人最後則被警方依違反社會秩序維護法第87條「加暴行於人者」裁處。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方循線逮到周男。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法