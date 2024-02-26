鳴喇叭被譙5人下車暴打 雄警4小時內逮人送辦

鳴喇叭被譙行車糾紛5人下車暴打被害者，雄警4小時內查獲5嫌依法究辦。（民眾提供）

2024/02/26 14:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市又發生一起因行車糾紛引發5打1的鬥毆案，鼓山分局立即成立專案小組偵辦，一舉逮捕陳姓（20歲）、陶姓（28歲）、李姓（29歲）、潘姓（22歲）等男子，據了解，因當時嫌犯鳴按喇叭引發被害人不滿幹譙才出手，警方查扣作案棍棒1支，全案警詢後依違反傷害、毀損、妨害秩序罪嫌移送偵辦。

鼓山分局今指出，龍華派出所於前晚20時21分許接獲報案，林姓男子（16歲）報案稱遭人持棍棒毆打並摔毀手機，犯嫌於犯案後已逃逸。

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警方迅速抵達現場，協助傷者送醫就診後無大礙，調查係李姓犯嫌等人駕車路過該地，按鳴喇叭遭被害人幹譙，遂心生不滿，夥同4名友人下車攻擊林男，其中陳姓男子（20歲）手持棍棒打人，致被害者身體多處擦、挫傷，經送醫就診後無大礙。

鼓山分局隨即成立專案小組，依被害人提供情資及調閱監視器，昨晨0時5分循線將涉案的2車5嫌，包括李姓男子（29歲）、陳姓男子（20歲）、陶姓男子（28歲）、陳姓男子（19歲）、潘姓男子（22歲）帶案偵辦，警詢後依違反傷害、毀損、妨害秩序等罪嫌依法究辦。

5名犯嫌到案後向警方供稱當日帶同妻兒相約至高雄遊玩，眾人逛完瑞豐夜市準備駕車離開，途中遭辱罵憤而動手，5嫌到案後，坦承打人、摔毀手機，警方查扣作案棍棒1支，全案警詢後依違反傷害、毀損、妨害秩序罪嫌移送偵辦。

鬥毆工具。（民眾提供）

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