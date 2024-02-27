竹縣湖口鄉代鄭士榤參選鄉長涉賄選 認罪「態度良好」獲緩刑

新竹縣湖口鄉鄉代鄭士榤（見圖）被控參選鄉長涉賄選，高院認為鄭在偵查、一審和高院審理時均坦承犯行，犯後態度良好，改判2年徒刑、緩刑5年。可上訴。（資料照）

2024/02/27 20:32

〔記者楊國文／台北報導〕新竹縣湖口鄉代會代表鄭士榤，前年為能夠在鄉長選舉勝選，涉嫌以現金買票固樁，新竹地檢署偵查後，將鄭士榤以投票行賄罪起訴，新竹地院判決2年徒刑、褫奪公權4年，鄭認為判刑過重，上訴高等法院，高院審理認為，鄭在偵查中自白犯行、在一審、高院均坦承犯行，態度良好，應有所警惕，無再犯之虞，改判2年徒刑、褫奪公權3年，緩刑5年，並須向公庫支付50萬元，及提供230小時義務勞務。可上訴。

檢方起訴指出，鄭士榤欲參選2022年11月26日舉行的新竹縣湖口鄉鄉長選舉，為求當選，同年8月間，在范男位於湖口鄉辦公室，與劉男、范男商討選舉策略，達成欲對湖口鄉轄內村長、民意代表等重要人士進行現金綁樁買票的決議。

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檢調調查，鄭等人具體分工方式為，范男於同日當場拿出現金100萬元貸與鄭士榤，劉男將其中的90萬元，以每個信封裝3萬元，共計分裝30袋，供作發送綁樁買票之用。

劉男自8月25日至27日間，除自行發送綁樁費給村長、民意代表外，亦商得巫男及配偶鄭女、黃男等人的協助，代為轉交賄款給認識的村長或鄉民，且於發送賄款時請求支持。張男等10人則因無意受賄，當場婉拒或數日後主動退還賄款。

新竹地檢署蒐證後，展開大規模搜索、約談行動，向法院將鄭士榤聲押禁見獲准、起訴。新竹地院審理後，依選罷法第99條第1項的投票行賄罪，判2年徒刑、褫奪公權4年，未扣案的45萬元賄款應予追徵。同案被告劉男、范男、巫男、劉女亦被判刑。

鄭士榤認為一審判刑過重，上訴高等法院。高院審理指出，鄭時任湖口鄉鄉代會代表，且欲透過民主機制參選鄉長為民眾服務，自然應對於不得以不正方法圖謀當選知之甚詳，卻心存僥倖行賄選民，妨害選舉投票公正，影響民主政治的正常發展，應予譴責。

高院認為，鄭在偵查、一審、高院均坦承犯行，犯後態度良好，透過偵審程序及處刑後，應有所警惕，無再犯之虞，改判2年徒刑、褫奪公權3年，緩刑5年，以勵自新，並須向公庫支付50萬元，及提供230小時義務勞務。

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