新竹查獲首樁現金買票 湖口鄉長參選人鄭士榤等3人被聲押

無黨籍新竹縣湖口鄉長參選人鄭士榤。 （擷取自鄭士榤臉書粉專）

2022/10/01 07:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣13鄉鎮市長競選最激烈的湖口鄉選區，傳出首樁賄選案件，無黨籍湖口鄉長參選人鄭士榤與2名友人涉嫌買票固樁，新竹地檢署蒐證後持搜索票前往5處搜索，當場扣得93萬多元、電磁紀錄等物件，並傳喚涉嫌者12人到案，經訊問後認定鄭士榤及巫姓與劉姓共犯3人涉公職人員選舉罷免法罪嫌重大，有羈押的原因及必要，向新竹地院聲請羈押禁見。

湖口鄉長選舉5搶1競爭最為激烈，這次有無黨籍的戴翊如、范綱胤、田耀祖、鄭士榤與國民黨提名吳淑君共5人角逐。58歲鄭士榤為現任鄉民代表，原名為鄭宏釗的他在擔任鄉代會主席期間曾因幽靈人口案遭判刑。

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新竹縣地檢署發布新聞稿指出，檢察官陳子維指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣警察局新湖分局、內政部移民署新竹縣專勤隊、檢察事務官，偵辦新竹縣某鄉鄉長鄭姓參選人現金買票案，經查賄團隊蒐集證據後，昨持新竹地院搜索票到5處搜索。

檢方指出，經搜索扣得現金93萬餘元、電磁紀錄等物件，另同步傳喚、通知涉嫌者12人到案，經動員5名檢察官協同訊問後，認為鄭姓鄉長參選人及巫、劉姓共犯3人涉公職人員選舉罷免法罪嫌重大，有羈押的原因及必要，向新竹地院聲請羈押禁見。

據了解，替鄭士榤買票2名樁腳，其中1人為巫姓副主席，另1名劉姓男子沒有公職身分。

新竹地檢署指出，新竹查賄團隊為確保此次地方公職人員選舉的公平，已布下天羅地網廣為蒐集賄選情資，對於心存僥倖破壞選舉秩序之人，將秉持「有聞必查 有據必辦」的堅定態度從嚴從速偵辦。呼籲民眾如見聞賄選情事，可洽檢舉專線0800-024099＃4。

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