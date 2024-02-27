周玉蔻亂爆張淑娟滾床單 張女同學證稱：周報導前未向我查證

媒體人周玉蔻。（記者溫于德攝）

2024/02/27 14:24

〔記者溫于德／台北報導〕媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中國小姐張淑娟曾與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，周、蔡均被依加重誹謗、違反個資法起訴。台北地院上午再度開庭，傳喚張淑娟的高中同學戴芝蕙到庭作證，戴說自己當時並未經手蔣孝嚴的訂房，周玉蔻報導前則未向她查證。

據悉，今日之所以會傳喚戴女作證，是因為周玉蔻自稱在一場有薇閣中學校董李傳洪的餐會中，聽見戴芝蕙說了張淑娟的緋聞，故承審本案的北院合議庭准許傳喚戴女到庭。

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戴說，她與張淑娟從12歲就認識，讀聖心女中時也曾與張女同班，但畢業後兩人不常聯絡，不過她有張女的LINE或手機號碼。

戴女表示，1999年蔣孝嚴緋聞案爆發時，她是晶華酒店總裁的秘書，她記得是由蔣孝嚴辦公室主任訂房，而她本來應該在大廳接待，不過當時未見到蔣孝嚴本人。

戴芝蕙接著說，她2018年擔任豐麗保集團「玖尹」餐廳執行長，有一個餐會是周玉蔻、蔡玉真都有參加，席間她曾與主人（薇閣中學校董李傳洪）、賓客共處10幾分鐘，但她不知道大家聊的主題為何，也不記得餐會中有提到蔣孝嚴。

戴芝蕙說，她在餐會結束後送客，並未留下周玉蔻的聯絡方式，另周女在報導前並未向她查證，而是張淑娟即將提告後，周女才去餐廳找她，蔡玉真則透過LINE聯絡她；戴強調：「大家都知道緋聞女主角是王筱嬋阿！」

戴芝蕙也說，當時張淑娟即將提告，她第一時間打電話給張女，勸張女考慮是否要衝鋒陷陣，也告訴張女提告會有傷害，但她覺得張女堅持提到，後來就給張淑娟空間而不再連絡。

張淑娟庭後強調，她從出生到死亡都跟蔣孝嚴沒有關係、沒滾過床單，周玉蔻、蔡玉珍卻去抓一個她的初中同學（指戴芝蕙），就因為戴曾經在晶華工作；況且，周、蔡2021年的參加的飯局，戴並不在飯局上。

台北地院上午再度開庭，傳喚張淑娟的高中同學戴芝蕙到庭作證。（記者溫于德攝）

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