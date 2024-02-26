為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

釣魚簡訊騙信用卡個資盜刷 台美日45國1.2萬筆外洩

釣魚簡訊內容。（警方提供）

釣魚簡訊內容。（警方提供）

2024/02/26 23:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市杜姓男子出資委由中國電腦工程師架設釣魚網站，假冒電信公司、遠通電收、監理站等名義大量發送釣魚簡訊，以相關費用未繳納等理由，將被害人導入假網站後，輸入信用卡資訊盜刷，刑事局電信偵查大隊發動搜索，逮捕杜男等17嫌，初步清查有台日美等45國家超過萬筆個資外洩，杜男被聲押獲准。

刑事局打擊詐欺犯罪中心（情資研析小組）分析165反詐騙系統受理報案紀錄，發現台中地區有數個特定門號發送大量釣魚簡訊，內容係假冒中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三家業者及「遠通電收」、「監理站」等名義，佯稱點數即將到期可加價換購禮品，或e-tag通行費未繳納、燃料稅未繳納等理由，誘騙用戶點擊釣魚連結。

被害人輸入信用卡號等資訊後，歹徒再利用該個資，綁定 Apple Pay、Google Pay等行動支付，在網路商店盜刷，直到被害人收到刷卡成功付款通知才驚覺受騙，造成被害人及發卡銀行損失，案經刑事局電偵大隊第二隊與台中市刑大偵六隊共組專案小組，並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方去年10月至今年1月共發動7波搜索、拘提行動，陸續查獲47歲杜姓主嫌等17人到案，查扣手機、筆電、合約書、SIM卡、分享器、安非他命等贓證物，查出杜男出資委由中國電腦工程師架設釣魚網站，並自行操控多個釣魚網站後台、操作「SMS Gateway」APP群發釣魚簡訊、指揮共犯盜刷信用卡，購買奢侈品、蘋果手機、遊戲點數等，再進行銷贓、回水等犯行。

另有廖姓共犯等人遠端操作釣魚簡訊發送，共美、日、台等45個國家民眾受騙，總計有1.2萬多筆信用卡個資外洩，其中台灣外洩個資300多筆，其中有35人共被盜刷200多萬元，全案訊後詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及個人資料保護法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，其中杜男及徐姓共犯由台中地院裁定羈押禁見。

刑事局呼籲，「釣魚簡訊」詐欺手法行之有年，經常誘騙民眾點擊網址，進入假冒政府機關、公營事業或電信公司的網站，民眾收到此類簡訊時，先保持「零信任」警覺態度，在網頁填寫個人資料前，務必確認政府機關的網址開頭會是「https」、結尾為「.gov.tw」，也不會以短網址等方式呈現。

另各家業者官方網站中也不會出現簡體字或中國用語。若有任何疑問，可撥電話至警政署165反詐騙諮詢專線進行查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方將杜男拘提到案。（警方提供）

警方將杜男拘提到案。（警方提供）

警方查扣手機、筆電、合約書、SIM卡、分享器等贓證物。（警方提供）

警方查扣手機、筆電、合約書、SIM卡、分享器等贓證物。（警方提供）

釣魚簡訊詐騙流程圖。（警方提供）

釣魚簡訊詐騙流程圖。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
信用卡盜刷創新高 網路詐騙占99％
2024/02/25 05:30

信用卡盜刷創新高 網路詐騙占99％
金管會：春節期間應防範釣魚簡訊、一頁式廣告等各種詐騙
2024/02/06 12:31

金管會：春節期間應防範釣魚簡訊、一頁式廣告等各種詐騙

00939高效存股術 指數歷史總報酬翻七倍
萬事達卡調查 近7成民眾曾「莫名遭盜刷」
2023/12/06 16:55

萬事達卡調查 近7成民眾曾「莫名遭盜刷」
防範手機綁定信用卡盜刷 金管會強化2大措施
2023/12/01 19:15

防範手機綁定信用卡盜刷 金管會強化2大措施
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播