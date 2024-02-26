釣魚簡訊騙信用卡個資盜刷 台美日45國1.2萬筆外洩

釣魚簡訊內容。（警方提供）

2024/02/26 23:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市杜姓男子出資委由中國電腦工程師架設釣魚網站，假冒電信公司、遠通電收、監理站等名義大量發送釣魚簡訊，以相關費用未繳納等理由，將被害人導入假網站後，輸入信用卡資訊盜刷，刑事局電信偵查大隊發動搜索，逮捕杜男等17嫌，初步清查有台日美等45國家超過萬筆個資外洩，杜男被聲押獲准。

刑事局打擊詐欺犯罪中心（情資研析小組）分析165反詐騙系統受理報案紀錄，發現台中地區有數個特定門號發送大量釣魚簡訊，內容係假冒中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三家業者及「遠通電收」、「監理站」等名義，佯稱點數即將到期可加價換購禮品，或e-tag通行費未繳納、燃料稅未繳納等理由，誘騙用戶點擊釣魚連結。

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被害人輸入信用卡號等資訊後，歹徒再利用該個資，綁定 Apple Pay、Google Pay等行動支付，在網路商店盜刷，直到被害人收到刷卡成功付款通知才驚覺受騙，造成被害人及發卡銀行損失，案經刑事局電偵大隊第二隊與台中市刑大偵六隊共組專案小組，並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方去年10月至今年1月共發動7波搜索、拘提行動，陸續查獲47歲杜姓主嫌等17人到案，查扣手機、筆電、合約書、SIM卡、分享器、安非他命等贓證物，查出杜男出資委由中國電腦工程師架設釣魚網站，並自行操控多個釣魚網站後台、操作「SMS Gateway」APP群發釣魚簡訊、指揮共犯盜刷信用卡，購買奢侈品、蘋果手機、遊戲點數等，再進行銷贓、回水等犯行。

另有廖姓共犯等人遠端操作釣魚簡訊發送，共美、日、台等45個國家民眾受騙，總計有1.2萬多筆信用卡個資外洩，其中台灣外洩個資300多筆，其中有35人共被盜刷200多萬元，全案訊後詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及個人資料保護法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，其中杜男及徐姓共犯由台中地院裁定羈押禁見。

刑事局呼籲，「釣魚簡訊」詐欺手法行之有年，經常誘騙民眾點擊網址，進入假冒政府機關、公營事業或電信公司的網站，民眾收到此類簡訊時，先保持「零信任」警覺態度，在網頁填寫個人資料前，務必確認政府機關的網址開頭會是「https」、結尾為「.gov.tw」，也不會以短網址等方式呈現。

另各家業者官方網站中也不會出現簡體字或中國用語。若有任何疑問，可撥電話至警政署165反詐騙諮詢專線進行查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方將杜男拘提到案。（警方提供）

警方查扣手機、筆電、合約書、SIM卡、分享器等贓證物。（警方提供）

釣魚簡訊詐騙流程圖。（警方提供）

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