防範詐騙集團魔爪 打詐台北隊公布7大守則

打詐台北隊公布7大守則，幫助民眾提升自身防詐能力。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/26 13:10

〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團犯罪手法日新月異，根據台北市刑警大隊統計，去年台北市詐騙案財損金額達12億萬多元，與前年相較增加了將近4億元；警方分析這些詐騙案件發現詐騙集團善於利用資安漏洞來竊取個資，進一步用來行騙。有鑑於資安防護和詐騙其實有著密不可分的關係，北市警打詐台北隊今天就公布7大守則，幫助民眾提升自身防詐能力。

警方說，這7大守則分別是：

一、保持懷疑態度

對於陌生或不尋常的信息要保持警戒心，尤其是收到緊急性高或帶有威脅性的訊息，只要覺得奇怪，就絕對是詐騙。

請繼續往下閱讀...

二、驗證對方身份

在需要提供個人信息或進行金錢交易的情況下，務必確保對方真實可信。最好通過正規的途徑聯絡相關機構或人員，這樣能夠更有效保護財務安全。

三、留意社群軟體

在社交媒體上，不要公開太多敏感信息，最好設定隱私設置，確保只和信任的人分享，不要把太私人的事或重要個資公諸於眾。

四、定期更新密碼

定期更改網站和應用程式密碼，使用複雜的密碼組合，避免使用容易被猜測的密碼。

五、勿點不明連結

絕對別去點擊未知或可疑的連結，尤其是通過電子郵件或社交媒體發送，可以直接去相關網站確認信息真實性，避免陷入釣魚攻擊。

六、保護個人設備

定期更新手機、電腦、平板操作系統版本和防毒軟體，確保開啟防火牆，也別冒著中毒的風險下載盜版軟體。

七、更新防詐新知

時時追蹤詐騙相關新聞，提升辨識詐騙手法的能力，並分享上述資安觀念，讓身邊親朋好友也能夠提高警覺，共同維護數位安全。

根據北市警統計，去年台北市共有4008件詐騙案，財損金額12億210萬元，北市警阻詐1657件，阻詐金額達17億9589萬元。去年台北市前3名詐騙手法分別是投資詐欺1122件、解除分期付款詐騙655件、一般購物詐欺515件，其中投資詐欺在近2年案件數始終最多，是詐騙集團的「最愛」。

警方再次呼籲，民眾在進行網路活動時，務必要學習如何保護自己的個人資料及提升資訊安全，避免讓詐騙集團取得最新個資，進而成為被鎖定犯案的潛在被害者。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法