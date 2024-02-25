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台中海線鐵釘怪客慘了 一審判刑8月恐要關

台中顏姓男子（右）去年11月因和家人爭吵心情不佳，竟買鐵釘在清水、梧棲、沙鹿沿路撒，造成多輛汽機車爆胎，一審判8個月徒刑。（圖由警方提供）

台中顏姓男子（右）去年11月因和家人爭吵心情不佳，竟買鐵釘在清水、梧棲、沙鹿沿路撒，造成多輛汽機車爆胎，一審判8個月徒刑。（圖由警方提供）

2024/02/25 14:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中市顏姓男子，去年11月因與家人爭吵後情緒不佳，竟買來整桶長約2、3公分的鐵釘，接連2天在清水、梧棲、沙鹿的路面，沿途撒釘子，造成至少20輛的汽機車爆胎，引發民眾恐慌，警方獲報調閱監視器鎖定顏男犯案，並前往宜蘭將他拘提到案，台中地院審理後顏男坦承犯案，一審依妨害公眾往來安全罪，且是累犯，判刑8個月徒刑，可上訴，因無法易科罰金恐要關。

判決指出，顏姓男子因與家人爭執心情不佳，去年11月1日晚上買了鐵釘後，在清水、梧棲、沙鹿的九天玄女廟門口前、中山路「沙鹿納骨堂」、「樂活羽球館」門口、「天使米糕店」前沿路撒鐵釘。

隔天早上8點到9點30分間，又駕車在梧棲國小門口、梧棲區梧北路錦成橋橋上、清水區仁愛路上等路段，繼續沿途撒鐵釘，造成行經的汽機車爆胎，民眾紛紛在臉書社團貼文體提醒大家注意，引發海線民眾恐慌。

警方當時共接獲20名車主報案，機車和汽車輪胎被刺破，還有人倒楣連續被刺破兩次，維修費介80元至1萬1404元間。

清水分局警方獲報後調閱監視器追緝，鎖定顏男犯案，不過顏男犯案後卻在3日先前往台北，4日再轉往宜蘭參加進香活動，警方持拘票6日北上宜蘭，將他拘提到案，並在使用的汽車內查扣剩下的鐵釘，將他移送法辦，檢察官並向法院聲請羈押獲准。

台中地院審理時顏男坦承犯行，法官審酌他只因一時情緒不佳，就亂撒鐵釘毀損他人的車輛輪胎，並危及民眾通行往來的安全，潛在危害甚大，行為不可取，且因2020年酒駕遭判刑2個月，5年內又犯本案屬累犯，並考量他至今雖尚未與告訴人達成和解、賠償，不過犯後坦承犯行、態度尚佳，判處10個月徒刑，可上訴，不過未宣告可易科罰金。

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