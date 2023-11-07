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台中海線「鐵釘怪客」引恐慌 44歲嫌居無定所被收押

台中「鐵釘怪客」顏姓男子（右）昨天遭警方拘提到案，台中地檢今聲押獲准。（警方提供）

台中「鐵釘怪客」顏姓男子（右）昨天遭警方拘提到案，台中地檢今聲押獲准。（警方提供）

2023/11/07 22:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名顏姓男子（44歲），疑因情緒不穩，近日接連在台中海線的清水、梧棲、沙鹿等路面，隨意撒下大量鐵釘，造成過往的汽機車發生爆胎，引發民眾恐慌，警方調閱監視器鎖定顏男犯案，昨天持拘票前往宜蘭將他拘提到案，並查扣鐵釘等犯案事證，台中地檢署今以顏男造成民眾恐慌，且居所不定有逃亡之虞向法院聲請羈押，今晚聲押獲准。

台中海線的沙鹿區中山路與光華路、梧棲區中央路一帶路面，近日出現大量鐵釘，陸續有汽機車輪胎被鐵釘刺破，網友在海線的各臉書社團呼籲大家小心，清潔人員也在馬路上清理出大批鐵釘。

清水分局警方獲報後調閱監視器追查，鎖定顏姓男子涉案，發現他3日前往台北，4日再轉往宜蘭參加進香活動，專案小組原本5日下午進香團返抵時事先埋伏守候，卻未發現顏嫌蹤影，深入追查後，才得知顏嫌於5日凌晨因酒駕案遭宜蘭警方查獲，車輛因號牌遭吊扣而無法使用，警方昨晚持拘票前往宜蘭將顏嫌拘提到案，並查扣部分鐵釘等犯罪事證。

顏男今天被移送台中地檢署，檢方認為他涉犯刑法第185條第1項的妨害公眾往來安全罪，罪嫌重大，且考量本案造成民眾恐慌程度非輕，顏男並有居所不定且有逃匿的事實及動機，實有逃亡之虞，有羈押的原因及羈押的必要，向法院聲請羈押，台中地院今晚裁准羈押。

台中「鐵釘怪客」近日在海線路面撒下大批鐵釘，造成多輛汽機車輪胎被刺破，引發民眾恐慌。（擷取自臉書「沙鹿之美」）

台中「鐵釘怪客」近日在海線路面撒下大批鐵釘，造成多輛汽機車輪胎被刺破，引發民眾恐慌。（擷取自臉書「沙鹿之美」）

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