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台中「撒釘怪客」落網 2警細心發現破案關鍵

安寧派出所警員楊政哲（左）、林裕財自願加班調閱約50支監視鏡頭。（民眾提供）

安寧派出所警員楊政哲（左）、林裕財自願加班調閱約50支監視鏡頭。（民眾提供）

2023/11/08 12:02

〔記者張軒哲／台中報導〕本月台中海線出現「撒釘怪客」，數百名車主破胎，引發民眾怒氣，各民代屢屢接獲投訴陳情，清水警分局今日指出，安寧派出所警員楊政哲、林裕財不眠不休、自願加班調閱約50支監視鏡頭後，發現只要顏姓嫌犯車輛經過，地上便會出現微微的「亮點」，根據「鐵釘反光」現象，終於逮到這名無良的顏嫌。

「撒釘怪客」引起民怨，立法院副院長蔡其昌在臉書發文提醒民眾注意，連民眾黨立委參選人蔡壁如的志工車隊輪胎也「中鏢」。

清水分局指出，11月2日凌晨0時9分許，1名住在梧棲的男子深夜打電話報警，說他家大門口轉角處被撒了許多細小釘子，擔心會影響往來汽機車駕駛人安全，請求警方協助處理。同日上午7時許，又有民眾發現梧棲中央路沿線有零零散散鐵釘，對此轄區安寧派出所所長林承亞直覺此事件，已足以影響用路人安全，不敢輕忽大意，遂立即指派安寧所「調閱監視器專家」警員楊政哲、林裕財著手偵辦，以釐清是否有心人蓄意惡作劇，避免傷及無辜。

林承亞說，由於鐵釘體積小，肉眼不易發現，警方偵辦過程遭遇極大困難，透過有限畫素的監視器畫面，實在難以察覺鐵釘掉落的瞬間。在偵辦前兩天，警方均無眉目，楊政哲及林裕財鍥而不捨，自願加班調閱中央路沿線附近約50支監視器，最終發現，只要涉案車輛經過，地上便會出現微微的「亮點」，發現車輛的行徑路線與鐵釘散落地帶相符，更加篤定顏嫌涉有重嫌，追緝到案。

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