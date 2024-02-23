為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

董娘欠稅948萬還刷卡千萬買名表 嘉義分署拿她的保單抵稅

行政執行署嘉義分署調查官請林女說明資金流向。（行政執行署嘉義分署提供）

行政執行署嘉義分署調查官請林女說明資金流向。（行政執行署嘉義分署提供）

2024/02/23 17:33

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮知名碾米廠林姓董娘，2012年欠繳綜合所得稅及罰鍰948萬餘元，卻刷卡1069萬元買百達翡麗等7支名表，並於2天後出國，被檢方依詐欺罪嫌起訴、嘉義地法發布通緝令，直到去年3月回國被緝獲歸案；因林女滯納綜合所得稅及罰鍰948萬餘元，財政部南區國稅局移送行政執行署嘉義分署強制執行，命令終止保險契約收382萬餘元抵繳。

行政執行署嘉義分署今表示，林女因帳戶有數千萬元資金進出，2012年被課綜合所得稅及罰鍰948萬餘元不繳，2013年她到高雄市某鐘錶公司，刷卡購買包括蕭邦、百達翡麗、勞力士等共7支名表，積欠1069萬元卡債也未清償，買錶2天後迅速出境，檢察官依詐欺罪嫌將林女起訴，嘉義地院發布通緝，去年3月林女回國才將其緝獲歸案，台灣高等法院台南分院判處1年6月徒刑定讞。

行政執行署嘉義分署表示，請林女說明財產明細及資金流向，林女聲稱，她的銀行帳戶在2012及2013年間有數千萬資金進出，是為了金援自家開設的公司，但無法提出公司帳冊證明；購買的7支名表在刷完信用卡後，當場就把名錶交給在旁邊的債權人抵債，並沒有拿到手錶。

行政執行署嘉義分署於是扣押林女在2家保險公司投保的保單價值準備金，命令終止保險契約，共收取382萬餘元抵繳欠稅款項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南1建設公司欠稅費3535萬元拒繳 法院管收女董座
2023/12/12 21:20

台南1建設公司欠稅費3535萬元拒繳 法院管收女董座
股票賺1億欠稅700多萬10多年不還 法院裁定管收全繳了
2023/10/24 17:51

股票賺1億欠稅700多萬10多年不還 法院裁定管收全繳了

掌握債市多頭行情
每月收租百萬 包租婆欠稅逾700萬不繳被管收
2023/10/20 16:23

每月收租百萬 包租婆欠稅逾700萬不繳被管收
曾出口25億元黃金卻欠稅2千萬 負責人管收獲准
2023/09/04 14:34

曾出口25億元黃金卻欠稅2千萬 負責人管收獲准
欠稅1331萬不繳 螺絲公司大股東被管收
2023/06/07 12:21

欠稅1331萬不繳 螺絲公司大股東被管收
繼承上億財產卻拒繳千萬稅金 桃市「滯欠大戶」被管收
2021/11/04 19:50

繼承上億財產卻拒繳千萬稅金 桃市「滯欠大戶」被管收
公司欠稅4440萬不繳還脫產 老董遭管收
2020/07/29 17:36

公司欠稅4440萬不繳還脫產 老董遭管收
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播