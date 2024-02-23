董娘欠稅948萬還刷卡千萬買名表 嘉義分署拿她的保單抵稅

行政執行署嘉義分署調查官請林女說明資金流向。（行政執行署嘉義分署提供）

2024/02/23 17:33

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮知名碾米廠林姓董娘，2012年欠繳綜合所得稅及罰鍰948萬餘元，卻刷卡1069萬元買百達翡麗等7支名表，並於2天後出國，被檢方依詐欺罪嫌起訴、嘉義地法發布通緝令，直到去年3月回國被緝獲歸案；因林女滯納綜合所得稅及罰鍰948萬餘元，財政部南區國稅局移送行政執行署嘉義分署強制執行，命令終止保險契約收382萬餘元抵繳。

行政執行署嘉義分署今表示，林女因帳戶有數千萬元資金進出，2012年被課綜合所得稅及罰鍰948萬餘元不繳，2013年她到高雄市某鐘錶公司，刷卡購買包括蕭邦、百達翡麗、勞力士等共7支名表，積欠1069萬元卡債也未清償，買錶2天後迅速出境，檢察官依詐欺罪嫌將林女起訴，嘉義地院發布通緝，去年3月林女回國才將其緝獲歸案，台灣高等法院台南分院判處1年6月徒刑定讞。

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行政執行署嘉義分署表示，請林女說明財產明細及資金流向，林女聲稱，她的銀行帳戶在2012及2013年間有數千萬資金進出，是為了金援自家開設的公司，但無法提出公司帳冊證明；購買的7支名表在刷完信用卡後，當場就把名錶交給在旁邊的債權人抵債，並沒有拿到手錶。

行政執行署嘉義分署於是扣押林女在2家保險公司投保的保單價值準備金，命令終止保險契約，共收取382萬餘元抵繳欠稅款項。

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