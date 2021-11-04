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    繼承上億財產卻拒繳千萬稅金 桃市「滯欠大戶」被管收

    黃男對隱匿、處分財產仍無法清楚交代，也未能提出合理清償計畫，行政執行官向桃園地院聲請管收獲准。 （記者鄭淑婷翻攝）

    黃男對隱匿、處分財產仍無法清楚交代，也未能提出合理清償計畫，行政執行官向桃園地院聲請管收獲准。 （記者鄭淑婷翻攝）

    2021/11/04 19:50

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市6旬黃姓男子繼承大筆遺產，被查出漏報遺產稅加上罰鍰逾5000萬元，黃男拒不繳納還趁行政救濟期間陸續處分財產達1.5億元，僅剩的2筆持分土地被拍賣抵稅後，仍有2201萬餘元未清償，屬「滯欠大戶」，黃男3日到行政執行署桃園分署說明時，對隱匿、處分財產無法清楚交代，也未能提出合理清償計畫，行政執行官向桃園地院聲請管收獲准，黃男若遲遲不清償，恐得在看守所跨年及過年了。

    黃男因漏報91年度遺產稅被移送強制執行，卻趁提起行政救濟暫緩執行期間，陸續處分名下財產，除將不動產贈與給配偶，還提領大額現金、移轉出資額、解除保險契約等，清查處分財產價值逾1.5億元，僅留下2筆持分財產，被拍賣清償欠稅後仍有2201萬餘元，屬於欠稅超過千萬的「滯欠大戶」。

    桃園分署表示，限期黃男於3日到場說明，但他就隱匿處分財產情事均無法清楚交代，也未能提出合理清償計畫，行政執行官遂向桃園地院聲請管收，經法官審查後認符合管收要件且有管收之必要，當庭裁准管收，黃男隨即被送進桃園看守所。

    桃園分署呼籲，如義務人查有履行能力故不履行，或有隱匿處分財產情事，將嚴格執法、絕不寬貸，切勿心存僥倖，以免遭拘提管收。

    黃男對隱匿、處分財產仍無法清楚交代，也未能提出合理清償計畫，行政執行官向桃園地院聲請管收獲准。 （記者鄭淑婷翻攝）

    黃男對隱匿、處分財產仍無法清楚交代，也未能提出合理清償計畫，行政執行官向桃園地院聲請管收獲准。 （記者鄭淑婷翻攝）

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