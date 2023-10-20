每月收租百萬 包租婆欠稅逾700萬不繳被管收

出租大戶林姓女子欠稅高達714萬元，被法院裁定管收。（新北分署提供）

2023/10/20 16:23

〔記者王定傳／新北報導〕林姓女子欠稅高達714萬元不繳，行政執行署新北分署調查發現，她利用子女及友人名義買進不動產後出租，藉以隱匿巨額租賃所得，光2012年至於2016年間5年租金收入就高達1006萬餘元，且她曾自承每月租金收入達100萬元，另又出售不動產取得餘款237萬餘元流向不明，昨向新北地院聲請管收獲准。

新北分署指出，林女積欠96至97、100、103至107年度綜合所得稅及103年度特種貨物及勞務稅暨罰鍰等，欠繳金額合計714萬餘元。

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全案移送執行後，新北分署發現，林女以子女及友人當人頭，購入不動產後出租收益，利用人頭隱匿個人年度租賃所得，從2012年至2016年間，租金收入合計達1006萬餘元；另外，林女於2014年5月間利用他人名義銷售不動產，銷售金額扣除貸款後尚有結餘款237萬餘元，流向不明。

新北分署曾通知林女到場說明相關資金流向並提出清償方案，林女於2019年間曾到場表示每月有租金收入100萬元，但尚須支付裝潢費及貸款等，無力繳納欠稅。

新北分署先就林女名下不動產進行拍賣，但該不動產設有高額抵押權，稅款僅受償14萬餘元，另調閱林女2019年刑事案件卷宗，了解其以人頭買賣不動產的手法，且傳詢相關人到場詢問，並多次通知林女到場說明，但林女經多次通知卻避不見面，屢傳不到，新北分署遂向新北地方法院聲請核發拘票，於昨日會同台北分署將林女拘提到案。

林女拘提到場時，仍聲稱入不敷出，拒絕提出清償方案，行政執行官詢問後，認林女符合管收要件，向新北地方法院聲請管收，法官審理後，認定林女符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」管收事由，裁定准予管收。（16:42更新）

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