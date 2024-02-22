高雄便當名店兜售「豆乳豬」秘方 買家配方到手卻重起爐灶

鳳山區便店名店「灶蹄豵堂」被控使用前名店「灶堂豝飯」的配方卻不給錢。（翻攝「灶蹄豵堂」臉書粉專）

2024/02/22 11:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子自行研發全台獨有的豆乳豬配方，並在高雄三民區開設「灶堂豝飯美味便當」，由於味道獨特又好吃，開業後一炮而紅成為排隊名店；張男開業1年後，把秘方和整家店用100萬盤讓給楊姓女子，結果楊女配方到手，沒付100萬，竟跑到鳳山區重起爐灶，張男提告索賠，法官判楊女應賠51萬餘元。

判決指出，張男獨家研發「豆乳豬」秘方，讓他開在三民區的便當店生意興旺，吸引各大美食部落客前往採訪報導，成為當地排隊名店，但張男於2022年5月突然決定結束店鋪經營，打算將便當店的裝潢、招牌、機器、設備、營運方式及技術配方，以100萬元全數移轉。

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楊姓女子得知此事後表態願意接手，雙方簽約後成立「豝飯一家親」LINE群組，張男也把各品項獨門配方的内容物，包含原料、數量、單位與重量等，用PDF檔案傳到群組內，並讓楊女和團隊進駐，張男也親手指導，讓楊女及其團隊完整學會且能製作出相同產品。

但楊女學會後，竟委託律師寄發律師函終止雙方契約，還跑到鳳山區重起爐灶，開了一間「灶蹄豵堂」與張男便當店名字相似的店名，且店裡販售的商品（包含腐乳豬飯、雞排飯、腳肉飯），也疑似與張男提供的配方相同；張男得知此事後相當不滿，提告要求楊女應賠52萬餘元。

高雄地院審理時，楊女反咬張男沒有給秘方，強調她雖然有拿到PDF檔，但她從未打開過檔案，也沒從接受過張男指導，即使她在鳳山開了一間新的便當店，店裡販賣與張男店裡相同品名的餐點，不代表兩者配方、技術相同，不認為自己應該賠錢。

法官檢視相關事證，發現PDF機裡詳細記載每份各自記載「蜜汁雞腿」、「雞排」、「排骨」、「雞腿粉」、「豆乳豬」、「照燒醬」的材料名稱與重量，例如蜜汁雞腿檔案內即有記載「特砂」23克，張女雖始終否認檔案裡的內容就是配方，但根據雙方簽約內容，楊女簽約時就應該先付50萬元前金，即使沒有學會配方並做出產品，但因為配方在楊女手上，所以張男提告要求付錢有理，加上張男曾指導楊女10天，工資加上便當店房租，判楊女應賠51萬餘元，可上訴。

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