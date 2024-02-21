為愛砸上億一場空怒告女模 「波霸奶茶杯」大亨施宗明聘星光律師團開戰

富商施宗明砸1.1億給陳姓女模卻被藉機疏遠，他決定提告；北院今開庭，雙方就一筆30萬美金的匯款多所爭執。（資料照）

2024/02/21 12:28

〔記者溫于德／台北報導〕素有「波霸奶茶杯」大亨之稱的54歲旅美台商施宗明，被爆砸1.1億元給陳姓女模卻被藉機疏遠，決定提告，台北地院今上午開庭，施男委任星光律師團開戰，雙方就其中一筆30萬美金（約台幣952萬元）的匯款是否清償代墊款多所爭執。原告律師另透露，施男將於3月2日返台。

施宗明委任律師團包括曾任司法官的盧筱筠、王齡梓、絲漢德，以及律師賴以祥、張詠婷；替陳姓女模辯護的律師則為劉上銘、王偉丞。

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上午開庭時，被告律師說有一筆30萬美元的賄款，是施宗明為清償去年9月請陳姓女模代墊買股票所匯，當時施男在飛機上，因此請陳女先下單再還款。

然施宗明的律師否認有請陳女代買股票；陳女另曾向施男稱要買美國股票，要借錢開美國帳戶，施男才匯款至陳女的美國帳戶，如果是要買房屋則會匯款至台灣帳戶。

但被告律師以相關對話紀錄指施宗明自稱「下禮拜再匯還30萬美元」，強調這筆款項確為代墊股款。然原告律師說，代買股票一定是從個人帳戶買到個人證券戶，不可能從陳女的帳戶買施男的股票，何況，施男可以在飛機上用WIFI買股票。

原告律師還提到，目前已扣到陳女的包包、鞋子、首飾，對於未扣到的財產（要價高達650萬元的保時捷休旅車、價值245萬元的BMW），會再提出聲請；被告律師表示會就假扣押的裁定提出抗告。

法官庭末表示，為整理本案不爭執事項，在施宗明遺失手機而無提供完整檔案情況下，詢問被告方可否提供？然被告律師認為這不應該由被告方提供。全案定4月3日再度開庭。

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