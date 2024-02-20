為愛砸上億 波霸杯大亨告詐欺 女模首飾查扣

為愛砸上億，波霸杯大亨告女模詐欺。圖為示意圖。（資料照）

2024/02/20 05:30

〔記者溫于德、王冠仁／台北報導〕素有「波霸奶茶杯」大亨之稱的五十四歲旅美台商施宗明，被爆去年邀二十八歲陳姓女模合作後相戀，施男陸續付出上億元，女模卻藉機疏遠；施男提起刑事詐欺告訴，求償一．一億餘元。法院依裁定前往陳女住處查扣部分名牌首飾，負責偵辦的台北市刑警大隊不排除傳喚陳女到案說明。

據指出，施男創立樂立杯（Lollicup）及Karat，不僅賣珍珠奶茶，還跨足餐飲容器業，施男去年找上陳女合作，替波霸奶茶杯等商品代言，後兩人感情升溫，以結婚為前提交往，施男陸續付出上億餘元供陳女購買名車、豪宅後，陳女卻以生理期或拒絕當小三為由，刻意疏遠，且陳女未將拿到的錢用來買房。

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施男感覺受騙，決定提告，去年十一月三日透過律師前往台北市刑大提供兩人交往時，他所付出的一．一億餘元相關事證，也就是讓陳女用來購物的證據，警方表示，本案涉及金額龐大，受理報案後已報請台北地檢署指揮偵辦，警方正清查相關金流、事證、人證，不排除傳喚陳女到案說明。

至於民事求償一．一億餘元部分，目前台北地院審理中，另士林地院則持高等法院的一份裁定，本月六日會同警方赴陳女位在新北市林口區住處，查扣精品珠寶等物。

不過最值錢的要價高達六五○萬元的保時捷休旅車，及價值二四五萬元的BMW，分別因查扣當天未停放在停車場或已被陳女開走，均未成功扣得。

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