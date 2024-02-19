「杯霸奶茶杯」大亨施宗明付上億沒把到女模怒告詐欺 警不排除傳喚女主角

台北市刑警大隊正在偵辦此案。（資料照）

2024/02/19 12:14

〔記者王冠仁／台北報導〕被人稱作「杯霸奶茶杯」大亨的54歲旅美台商施宗明，今天被周刊報導，與合作代言商品的28歲女模相戀，他為此打算和妻子離婚再娶女模，兩人交往4個月期間他陸續付出1億多元在女模身上，最後對方卻編各種理由疏遠他。施氣不過，在去年11月委託律師前往台北市刑警大隊向女模提告詐欺，警方目前仍在偵辦當中，且不排除傳喚女模到案說明。

據了解，施宗明是在去年委託律師向女模提告，律師在11月3日前往台北市刑警大隊向警方報案。律師並提供施宗明在與女模交往期間，陸續付出1.1億元供女模買名車、豪宅、名牌包等相關事證，沒想到女模最後以各種藉口疏遠，施自覺被騙而提告。

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警方表示，由於此案涉及的金額龐大，受理報案後已經報請台北地檢署指揮偵辦，目前警方正在進一步查證相關金流、事證、人證，不排除未來會傳喚該名女模到案說明。

根據媒體報導，20多年前施宗明只是一名在美國飲料店負責煮珍珠的小員工，他發現台灣人習以為常的珍珠奶茶在海外有龐大商機，後來創立樂立杯（Lollicup）及Karat，不僅賣珍珠奶茶，更跨足餐飲容器業，其公司更於2020年在美國上市。

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