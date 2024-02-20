被控頭埋女書記官雙腿猥褻 法官蔡明宏送監察院審查

士林地院法官蔡明宏否認猥褻。（記者吳政峰攝）

2024/02/20 16:12

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地檢署認定士林地院法官蔡明宏（停職中）除侵犯一名新進女法官，2007年時還曾把頭埋入一名女書記官雙腿間，強行掀衣吸乳，稱「再5分鐘就好」，去年依強制猥褻罪起訴。司法院人事審議委員會20日討論後，認定他損及司法形象，應受懲戒，移送監察院審查。

司法院指出，蔡明宏因於2007年間涉嫌強制猥褻，經檢察官起訴，涉有違反法官法第18條第1項前段、法官倫理規範第5條等損及司法形象行為，經人審會討論「應受懲戒」，20日依法官法第51條規定，由司法院逕行移送監察院審查。

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蔡明宏則是堅持一貫說法，強調自己沒有任何騷擾行為，且已經是2007年舊案，希望司法院長官能了解。另傳出除了女法官與女書記官，另有其他多名被害人，蔡明宏回應，這是她們用集體的力量來進行性騷擾的指控，以方便成立這些指控。

蔡明宏被控於2022年11月載一位新進女法官到陽明山，在車上揉捏她的後頸、肩膀、大腿內側根部，並隔褲碰觸私密處，直到2023年間，有法官在法官論壇上爆料此事，全案曝光。士院法官自律委員會討論後，認蔡有違失，決議移付評鑑，經法官評鑑委員會調查，移送懲戒並建議撤職。

士檢另啟動刑事調查，發現除了女法官受害，蔡明宏於2007年擔任士院行政庭長時，也曾載一名女書記官上陽明山，涉在車內襲胸、強吻、吮乳，並把頭埋在她的雙腿之間，稱「再5分鐘就好」，士檢2023年12月13日依強制猥褻罪嫌起訴蔡。

起訴後，士院院長二度把蔡明宏移付評鑑，但法評會認為蔡的兩個行為各自獨立，不適用違失行為一體性原則，應各別討論，女書記官案距今逾10餘年，超過法官法第36條的3年請求評鑑期間，已罹於時效，日前決議「不付評鑑」。

司法院得知法評會決議後，緊急開會研商，討論後認定蔡明宏仍有應受懲戒情事，20日召開人審會議處，通知蔡到會陳述意見，會後決議移送監察院審查。

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