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法官蔡明宏被控侵犯女法官遭監委約詢 司法院人審會3/6二度約談

士林地院法官蔡明宏希望司法院長官了解，他並沒有犯案。（記者吳政峰攝）

士林地院法官蔡明宏希望司法院長官了解，他並沒有犯案。（記者吳政峰攝）

2024/02/20 15:12

〔記者錢利忠／台北報導〕士林地院法官蔡明宏被控侵犯一名新進女法官，以及十多年涉嫌猥褻一名女書記官，經士林地檢署依強制猥褻罪起訴後，如今已停職接受調查，司法院人事審議委員今早才約談蔡明宏；據了解，監察院不待司法院人審會決議是否移送，已主動立案調查，今天下午，監委秘密約詢蔡明宏說明。

此外，隨著士檢起訴蔡明宏2案之後，檢方已掌握有第3名被害女子，目前仍以他字案偵辦中，倘若檢方調查後認為蔡明宏涉案事證明確，不排除併案移由士林地院審理。

據了解，司法院人審會繼今早（20日）約詢蔡明宏之後，已訂於今年3月6日，針對第3名被害女子的案情疑點，再次約詢蔡明宏陳述意見。

針對被起訴強制猥褻一事，蔡明宏於士檢偵查期間，矢口否認犯行，並堅稱自己的清白。司法院人審會今早則就士檢起訴蔡明宏所涉侵犯女法官及女書記官一案，約詢蔡明宏陳述意見；監察院則不待司法院人審會決議是否移送，已主動立案調查，今天下午，首度秘密約詢蔡明宏陳述意見。

蔡明宏被控於2022年11月間，載一位新進女法官到陽明山，在車上揉捏她的後頸、肩膀、大腿內側根部，並隔褲碰觸私密處，直到2023年間，有法官在法官論壇驚爆此事，全案這才曝光。士院法官自律委員會討論後，認為蔡有違失，決議移付評鑑，經法官評鑑委員會調查，移送懲戒並建議撤職。

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