阿北投資被騙百萬再面交161萬 兒報警逮車手才驚覺「攏是假」

警方逮獲夏姓車手移送法辦。（讀者提供）

2024/02/19 10:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕詐騙集團以假投資、真詐財手法，二度騙走韋姓男子100萬元，他的兒子上網查出投資顧問公司是假的而勸阻，韋男仍堅持要面交投資161萬元，家人勸說無效只好報案，警方埋伏韋男住處附近，趁夏姓車手面交時逮人，韋男才恍然大悟「攏是假的」，警訊後將夏男依詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

警方調查，詐騙集團以假投資顧問公司於網路亂槍打鳥，以保證獲利誆騙韋姓男子（63歲）投資股票，韋姓男子竟信以為真，第一次匯款給對方20萬元，第二次面交80萬元，近來又要面交161萬元。

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韋男兒子（33歲）覺得奇怪，上網查詢父親所稱投資顧問公司，已被反詐騙165網站示警為詐騙集團，他多次勸說父親無效，韋男仍執迷不悟，深信是合法合理投資，堅持要與對方面交161萬元，他無奈只好報警，請警方協助處理。

鳳山警分局新甲派出所獲報後，前天於韋男鳳山區五甲路住處埋伏監控，夏姓男子（21歲）尚不知警方早已守株待兔，待韋男將錢交付給夏姓男子，確認夏男是詐騙集團車手，警方當場一擁而上逮人。

警方現場查扣工作用手機3台、工作證1張、簽單收據2張，將夏男帶回所內偵辦，夏男到案坦承犯行不諱，佯裝成投資顧問公司外派專員，其實是詐騙集團的車手，警訊後將他依詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移送高雄地檢署偵辦，警方後續將擴大偵辦，深入追查上游詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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