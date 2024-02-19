滿載漁獲貨車澎湖海二廠前翻覆3傷 執勤待命班緊急救援

海軍馬支部前，發生車輛翻覆意外。（記者劉禹慶攝）

2024/02/19 10:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在澎湖案山的海軍馬支部（海二廠），今（19）日前方文山路發生一起貨車右轉，疑似因煞車失靈，導致車輛越過分隔島翻覆，駕駛座上3人受困車中，大門執勤警衛立即通報待命班，2名士官迅速衝出馳援，協助人員救傷止血，等待澎湖縣政府消防局救護人員抵達救援，並全程在旁戒護。

澎湖縣政府消防局調查指出，19日上午8時55分，1輛由周姓駕駛的8431-SX自小貨車，滿載海鱺漁獲，由菜園養殖場出發，駕駛座上附載2名外勞，沿澎205號縣道，欲右轉文山路，行經海軍馬支部前，疑似煞車失靈，衝出分隔島，撞擊對向車道翻覆。

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車輛翻覆後，現場發出巨響，同時車輛上滿載漁獲傾倒在地，導致地面濕滑，現場第一目擊的馬支部衛哨，立即通報待命班，由政戰處長領軍，隸屬海軍陸戰隊防空警衛群的上士黃韋嘉、中士楊俐玟，立即衝出營區救人，坐在右邊駕駛座的外勞，手臂被駕駛座碎裂玻璃插入，導致動脈大出血，曾在緊急救護員初級班受訓的楊俐玟，立即趨前為其止血，但因不諳傷勢，不敢輕易移動傷患。

隨後趕抵的支援警力及澎湖縣政府消防局人員，接手後續處理，消防局獲報後，立即派遣馬公分隊救助器材車及救護車共3車7人前往現場搶救，現場由分隊長許乃文指揮。勤務人員到達現場，立即進行破壞車體，協助脫困。傷者頭部有2*3之傷口尚有意識，經勤務人員為其上頸圈、軀幹固定器、長背板，於9時15分順利脫困後，9時15分送三總澎湖分院醫治。

受傷外勞緊急救援，送往三總澎湖分院救治。（記者劉禹慶攝）

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