傻眼！不爽店門前立公車站牌 台中老闆出手拔除全都錄

台中太平中山路的「三中心」公車站牌，因陳姓市民不滿設在家門前，才剛重新設立就大力搖晃試圖拔除，整個過程都被民眾錄下。（民眾提供）

2024/02/19 07:57

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區中山路的「三中心」公車站牌，因在坪林森林公園和勤益科技大學前面，共有9路公車停靠，不過之前公車站牌被棄置到一旁，沒想到剛重新立好的站牌，當天就被陳姓男子不斷搖晃破壞試圖拔掉，整個過程都被民眾拍下；市府對此強力譴責，強調立站牌的地方是公有地，將由「台中市公車聯營管理委員會」蒐證、報警提告。

太平區中山路的「三中心」公車站牌，之前不知何原因被放置一旁民宅前一段很長的時間，不過雖然沒有站牌，公車司機到該站還是會停靠，因有民眾抱怨沒站牌不方便，市府日前重新設立，沒想到才剛立好，當天就有一名男子，在底座水泥還未乾時，大力搖晃站牌，並數度想把站牌拔掉但未得逞，造成底座水泥都破損，整個過程都被民眾錄影蒐證。

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站牌旁軍用品社陳姓老闆，向本報坦承當天是他搖晃站牌，但抱怨該支站牌原本是在距離他家約20公尺店門前，但後來不知何故變成立在他店門前，強調因公車站牌設在店門前，造成門前停車就會被開單，等車民眾也會隨手丟棄飲料等垃圾，造成環境髒亂，之前多次向市府陳情希望遷移都無下文，因當天要重新立站牌事先沒有通知他，發現後才想把站牌拔除。

太平坪林里長尤文雄表示，該處站牌被棄置在一旁民宅前已經有一段時間，約半年前市府曾請他協調附近住戶，是否有人同意將站牌設在店門前？不過都無人願意，最後只好不了了之，目前一切尊重市府的處理。

台中市公共運輸及捷運工程處運輸工程科代理科長許樺軒表示，該支站牌約半年前，因市府養工處進行路面刨除和人行道改善工程暫時移除，1月31日邀請警察局等單位會勘後重新設立，強調當初有邀請里長等人會勘，並取得民眾同意才會設立在該處，且設置位置也是經養工處同意的公有地。

許樺軒表示，已接獲民眾反映，重新設立當天就有人搖晃破壞站牌想拔除，對此行為強力譴責，因全市公車站牌由「台中市公車聯營管理委員會」管理，將由該委員會蒐證後，正式向警方報案、提告，並提醒民眾若想遷移站牌，應循正常管道提出，不要違法破壞公物。

台中太平中山路的「三中心」公車站牌，因民眾不滿設在家門前，才剛重新立回去就被破壞，市府強調將蒐證後向警方報案。（記者陳建志攝）

台中太平中山路的「三中心」公車站牌，才剛重新立回去就被破壞，站牌基座的水泥可看到被搖晃破損的痕跡。（記者陳建志攝）

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