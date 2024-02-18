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遭控鑽車縫擦撞「肇逃」 北市警公布監視影像還原現場

路口監視器拍到13時51分員警騎車經過該車。（記者姚岳宏翻攝）

路口監視器拍到13時51分員警騎車經過該車。（記者姚岳宏翻攝）

2024/02/18 17:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕有民眾指稱，大年初一駕車前往台北市松山慈惠宮拜拜的路上，遭到騎機車的警員因為鑽車縫、不慎擦撞他的車門，警員現場沒停車處理就直接騎走，該車主不滿車門遭刮傷，今天將行車紀錄畫面PO在臉書社團「爆料公社二社」要大家評理；當時騎車經過的警員今天則稱，當時並未碰到該車，警方也秀出當時附近路口監視影像，同時表示將聯絡車主，還原當時情況。

聲稱遭擦撞的車主表示，他大年初一去松山慈惠宮拜拜的路上，遇到警察騎車鑽車旁邊的車縫，後座的兒子說他看到警察撞到車門，然後就直接騎走了！（行車記錄器有錄音），下車後車門有刮痕，他問「這樣算肇逃嗎？」

對此，轄區信義分局指出，有民眾於臉書社團「爆料公社二社」張貼貼文，表示2月10日前往松山慈惠堂等廟宇參拜，駕車行經台北市信義區福德街268巷時，遭警方騎乘警用機車擦撞而未下車處理。

經查當（10）日因慈惠堂參拜人潮眾多，福德街派出所黃姓警員駕駛警用機車趕赴慈惠堂前執行交通疏導，期間於13時52分行經民眾駕駛的自小客車旁。惟經詢警員表示當下並未與該車發生擦撞；另為求慎重，信義分局調閱後續路口監視器影像，約莫14時04分時，亦未見該車右側車身有擦撞痕。

信義分局強調，已與車主完成聯繫，將約定於明（19）日至派出所查閱相關監視器影像，以還原實際情況。

另支路口監視器14時04分拍到該車時，車側並無擦撞痕跡。（記者姚岳宏翻攝）

另支路口監視器14時04分拍到該車時，車側並無擦撞痕跡。（記者姚岳宏翻攝）

車主將刮傷照片PO網。（記者姚岳宏翻攝臉書爆料公社二社）

車主將刮傷照片PO網。（記者姚岳宏翻攝臉書爆料公社二社）

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